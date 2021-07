Tennisdance: verso la conclusione una nuova tappa

La tappa del Tennisdance al tennis Club Padova di Via Libia, prevede per giovedì 22 luglio, le finali

La tappa del Tennisdance al tennis Club Padova di Via Libia, prevede per giovedì 22 luglio, le finali. Singolari maschile e femminile ed incontri di doppio maschile e misto con 94 iscritti coordinati da Enzo Pulcinelli. In lizza alle 12.30 Paolo Frasson e Stefano Tacchini-Sandro Turlon e Alessandro Bartolini. Alle 18.00 le finali dei singoli con: Paolo Frasson e Giacomo Bresolin, una montagna di esperienza contro l’irriverenza giovanile; la patavina della Canottieri Angelica Giurisato opposta all’under 16 casalinga Carolina De Poli. Sempre alle 18 la finale del doppio Misto Stefano Averno e Camilla Ronchini-Alberto Benetti e Asia Fattore.

Dal 24/7 al 08/08 a Bagnoli di Sopra competizione per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile supervisionato da Montecchia nella persona di Eva Contin. Iscrizioni via mail entro le ore 12 del 22 Luglio all’indirizzo: tcbagnoli@libero.it. Nel frattempo sono giunte le foto delle premiazioni dei due tornei organizzati dal Gruppo. Quello di Galzignano riservato alla 4^ categoria ristretto al terzo gruppo è andato ad Alessio Zorzi del Patavium al terzo set sull’under 18 Gianluca Menin della Canottieri Padova. In questa più rapida Rodeo Open svoltosi presso la sede principale di Montecchia: il cremasco Marco Antonio Mania in due set sul giocatore di casa Leonardo Pepe. A Monselice dal 17 Luglio al 01/08 Trofeo Banca Patavina di 3^ categoria maschile diretto da Alessandro Visentin. Weekend dal 23 al 25/7 a casale di Scodosia Rodeo Autoricambi Service maschile e femminile limitato ai 4.1, Trofeo Sd Truck. Dal 24/7 al 08/08 al Pool Time di Via Monte Pertica prosegue il Circuito Tennisdance sotto l’occhio vigile di Attilio Galvani. Singolari maschile e femminile e doppi maschile e misto per giocatori fino alla classifica 3.1. Iscrizioni entro il 22/7 ore 12 via mail: tornei.pool@gmail.com. Alla canottieri Padova l’atteso Alì Open da 5000 € diretto da Stefano Paiaro, singolare maschile e doppio femminile, che si terrà dal 30/7 al 15/8. Iscrizioni scaglionate ore 12 del 28/7 fino ai 3.5, per i 3.4 fino ai 2.8 entro il 30/7 per i rimanenti entro le ore 12 del 02/8 da far pervenire al link: https://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php