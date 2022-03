Terzo titolo italiano consecutivo per Sofia Rampazzo, la fuoriclasse del Karate

Sofia Rampazzo non si smentisce e ai campionati italiani under 21 di karate disputati a Roma vince il suo terzo titolo italiano consecutivo nella specialità del combattimento (kumite), un record assoluto.

Fuoriclasse

La fuoriclasse dello Sen Shin Kai Padova ha affrontato la gara con la solita determinazione e concentrazione, nei turni preliminari ha ottenuto vittorie nette (5-2,6-3 e 6-0) e soprattutto convincenti che le hanno dato consapevolezza per la finalissima in cui ha strapazzato la bresciana Bodei superata per 10 a 3.

Rampazzo

Un karate bello ed efficace quello espresso dalla padovana capace di andare a punto sia con tecniche di pugno che con quelle di gamba, spettacolari e suo punto di forza, precise, veloci e controllate le hanno sempre permesso di superare le difese avversarie. La Rampazzo seppur giovanissima ha acquisito una naturalezza e una consapevolezza dei propri mezzi, che unita all'umiltà di chi si allena tutti i giorni in palestra per migliorarsi, le permettono di avere sempre prestazioni di alto livello sul tatami e di conseguenza vittorie e medaglie pesanti.