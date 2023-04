Terzo trofeo Green Bike, la corsa tutta rosa

Lunedì 1° maggio 2023 le strade di Sant'Urbano si animeranno per il 3° Trofeo Rosa Green Bike Sant'Urbano, giornata interamente dedicata al ciclismo femminile su strada. Si partirà la mattina alle 9.30 con la gara dedicata alle donne esordienti (ragazze di 13-14 anni) per poi passare alle 11.30 alle donne allieve (15-16 anni). Entrambe queste gare assegneranno la maglia di campionessa regionale veneta. Prevista la partecipazione di circa 161 atlete in totale da tutta Italia con la rappresentativa della nazionale Tedesca a dare un tocco di internazionalità.

Al pomeriggio il via dalle 14.30 con la gara open, dedicata alle ragazze dai 17 anni in su con ben 186 atlete iscritte: tra di loro anche parecchie professioniste di team continental e alcune squadre nazionali: saranno rappresentate Croazia, Slovenia ed Ucraina. Il circuito, pianeggiante ma battuto dal vento, negl’anni scorsi ha regalato tanti attacchi ma l’arrivo finale allo sprint: nell’albo d’oro figurano Letizia Paternoster e Sara Fiorin.