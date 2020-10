Cento test rapidi per il Calcio Padova: partnership con Top Salus

Il Calcio Padova ha da poco stretto una partnership con Top Salus, azienda padovana specializzata in servizi e prodotti innovativi e di eccellenza in grado di migliorare lo stato di salute e la qualità della vita della persona.

Il prodotto

Nell’ambito di questa sinergia, Top Salus ha fornito al Calcio Padova cento test rapidi per l’individuazione del Covid-19 per uno screening al personale della sede e del settore giovanile. Il test sierologico Rapid test per Covid-19 mod. GCCOV-402a viene effettuato in modalità prelievo capillare (con pungidito) e consente la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgM ed IgG, specifici del SARS-CoV-2. Si tratta di un test dall’elevata sensibilità e specificità, di facile attuazione e di veloce lettura (di solito pochi istanti e mai oltre i 10 minuti). Il prodotto marcato CE è regolarmente Iscritto al Ministero della Salute come Dispositivo Medico IVD al N. 1936723 ed è tra quelli utilizzati dall’Ospedale Sacco di Milano, sotto la guida del Prof. Massimo Galli, da primarie società nazionali in ambito industriale e calcistico ed ora anche dal Calcio Padova.