Tiro al piattello da Guiness dei primati: Alberto Bonaldo scrive la storia

Alberto Bonaldo ce l’ha fatta. Il tiratore, ha conquistato il risultato valido per il Guinness World Record nel tiro al piattello per il maggior numero di piattelli colpiti in 8 ore, specialità Double Trap.

Guinness

Bonaldo ha raggiunto e superato il limite che era stato imposto dalla Guinness World Records per il riconoscimento del primato: almeno 1800 piattelli colpiti nelle 8 ore richieste. Al fischio di conclusione della prova i piattelli colpiti sono stati complessivamente ben 2052.

400 colpi

Alberto Bonaldo, 67 anni, originario di Galliera Veneta ma residente a Rossano Veneto ha sparato in media circa 400 colpi all'ora, nella sezione di tiro a volo di Montebello Vicentino. Da una grande passione per la caccia e per il tiro al volo nel 2018 ha voluto realizzare un sogno e partecipare al Guinness World Records.