Torna Play for Kids: Fondazione Salus Pueri, Fip, Comune e Pam Panorama per i bambini della Pediatria

Più di 500 bambini della città di Padova e provincia, verranno coinvolti nelle due giornate di sport di sabato 18 e domenica 19 settembre di Paly for Kids. Al fianco della Fondazione Salus Pueri, della Pediatria di Padova, del Comune e di FIP non manca ancora una volta Pam Panorama che ha offerto il suo supporto alla manifestazione. La storica Insegna della grande distribuzione presta da sempre grande attenzione e vicinanza ai giovani contribuendo a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco.

Il torneo

Un torneo che durante il weekend coinvolgerà squadre sia di Padova che dei comuni limitrofi: Virtus, Pro Pace, di Este, Petrarca, BAM-Basket Abano Montegrotto e Solesino e dedicato ai bambini delle annate dal 2010 al 2015. In particolare due le gare del sabato, alle 16.00 a Mortise in via Cardan gli esordienti 2010-2011 e ad Este alle 15.30 in due campi del Patronato Redentore in Viale Fiume 65, con gli esordienti 2010-2011 e gli Aquilotti 2011-2012-2013. La domenica mattina tre le gare: al Centro Anziani di Viale Olimpia a Solesino alle 9.30 con gli Scoiattoli/Libellule 2013-2014-2015, alle 10.00 in campo a Guizza gli esordienti 2010-2011 e gli Aquilotti/Gazzelle 2011-2012-2013 e alle 10.00 ad Abano Montegrotto al Parco Mostar di via Aureliana gli esordienti 2010-2011. La domenica pomeriggio l’ultima gara alle 16.30 al Sagrato Santa Giustina di Padova con gli esordienti 2010-2011.