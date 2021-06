Torneo ITF di Gaiba: fuori in semifinale il "padovano" Kirill Kivattsev

Il tennista in forza alla Canotteri Padova, Kirill Kivattsev, escluso dalla finale per mano del 22enne tedesco Mats Rosenkranz, numero 578 della classifica Atp

Nel 15.000 del circuito internazionale dell’ITF a Gaiba, Trofeo Antenore Energia, kermesse su erba naturale, è tempo di finale. Fuori in semifinale il tennista in forza alla Canotteri Padova, Kirill Kivattsev, per mano del 22enne tedesco, Mats Rosenkranz, 578 Atp, al quale sono bastati due soli set, troverà nell’ultima gara di questa maratona sull’erba Benjamin Lock. Finale meritata per entrambi che promette spettacolo. Il 28enne davisman dello Zimbabwe Lock dall’alto dei suoi quasi 2 metri fa del suo servizio, la sua arma migliore, ma il tedesco che affronterà alle 11.30 non è da meno. Con kivattsev ha caricato la su sua spingarda ottenendo un rendimento del 100 per 100 con la sua prima di sevizio. Il doppio è andato al duo Augusto Virgili ed Arthur Raymond che hanno regolato in due combattuti set su Luciano Darderi e David Pichler.

All’Atestino di Vighizzolo d’Este Trofeo Ditta Carrera, Roberto Businaro ha diretto l’Open maschile coordinato da Ettore Zambotto con 70 partecipanti. Marco Carretta ha messo il suo primo sigillo in carriera in un Open regolando nel derby vicentino in soli due set il giovane Riccardo Campagnola. Terzo un altro vicentino di sicuro talento Simone Fucile. A Monselice 1° Open maschile trofeo Scandipadova diretto da Alessandro Visentin con 100 tennisti al via coordinati da Marija Nazarovaite. Se lo aggiudica il giocatore del Tc Padova Marco De Rosa sul vicentino Giovanni Peruffo. Entrambi erano i favoriti ed hanno rispettato i pronostici.