Torneo Montecchia-Galzignano, la riscossa dei non classificati

A Galzignano e Montecchia terminato il torneo di 4^ Categoria maschile e femminile, diretto da Eva Contin, con 95 iscritti. Nel maschile il vicentino dello Zanè Loris Azzolin ha superato tutti i suoi concorrenti in due set. L’ultimo che ha tentato di contrastare il suo predominio è stato l’altro vicentino del Dueville Andrea Paganin. Terzi posti per Tommaso Toson della Canottieri e l’under 16 del Mirano Lorenzo Bellon. Come di consueto non sono mancate le mine vaganti, che partono dai blocchi di partenza Nc e si guadagnano i punti sul campo. Sono il tennista di casa Andrea Schiavon e Carlo Maria Ruscelli del Garden di Abano con 7 vittorie, con 4 positivi nel tabellone principale il rodigino Alessandro Busson, con 3 Cristiano Meneghini del Dueville. Nel femminile si è imposta Anna Papa della Canottieri in due set su Monica Dotto del Noventa Vicentina. Terze Sara Rossella Ippolito con tre vittorie e per la favorita del seeding la giocatrice di casa under 14 Martina Gambalonga.

Alla Canottieri è in atto il torneo Veterani trefeo Hdi Assicurazioni, per giocatori dagli over 50 agli over 70 con una sessantina di partecipanti. Dirige Stefano Paiaro e Massimo Rigoni. Al Tc San Paolo in Via Canestrini ultima tappa del Tennisdance circuit, che è in svolgimento fino 05/09. Sotto l’occhio vigile di Gianluca Saccari e Attilio Galvani sono 140 i tennisti che tra singolari e doppio maschile e misto cercheranno di trovare gli ultimi punti utili per il master finale. A Galzignano e Montecchia torneo di 3^ categoria maschile e femminile dal 28/8 al 12/9, iscrizioni entro le ore 12 del 26/8 all’indirizzo www.tennismontecchia.com. Al Tennis Club Paola di Piazzola sul Brenta molto atteso l’appuntamento annuale, l’Open Memorial Cauzzo diretto da Enrico Bizzotto. Si terrà dal 04 al 12/9 riservato ai giocatori dai 3.5 in poi. Iscrizioni entro le ore 12 del 2/9 all’indirizzo: enrico@tennispaola.it.