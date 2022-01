Torneo Open di Natale 2021, al 2000 si impongono Marco Speronello e Federica Arcidiacono

Oltre 250 iscritti totali, tra i tabelloni di singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, al termine dei quali sono Marco Speronello e Federica Arcidiacono i vincitori nel singolare, Andrea Maria Artimedi e Beatrice Ottone nel doppio femminile e Lorenzo Favero/Marco Bergagnin nel doppio maschile. Ottima la direzione del torneo da parte del giudice di gara Maria Vincenza Mastronardi, con la collaborazione, per semifinali e finali, degli arbitri di sedia Luigi Teti, Isabella Seren, Marco Raffagnato, presente alla premiazione il dirigente 2001 Team Gianfranco Barbiero.

Finali

Possiamo dire "il solito" Marco Speronello (2.1), che però questa volta partiva sfavorito in finale: il suo avversario è stato infatti Matteo Viola, 1.17 e numero 303 ATP. Una finale vinta nettamente da Speronello, per 6/2 6/1, con un gioco di altissimo livello e che ha dimostrato che il trevigiano sarà il giocatore da battere anche nel secondo torneo di Natale, al C.S. Plebiscito, dove è accreditato della prima testa di serie. Nel femminile, non disattende le aspettative Federica Arcidiacono, 2.1 e 614 WTA, giocatrice di punta della serie A2 del CS Plebiscito Padova, che supera in finale la 2.3 milanese Valentina Lia, con il punteggio di 7/5 6/3, senza cedere nemmeno un set nella sua corsa per la vittoria.

Tabellone

Nei tabelloni di doppio, vittoria tutta targata Plebiscito Padova nel maschile, con Lorenzo Favero (2.3) e Marco Bergagnin (2.4), giocatori per la serie B2 patavina, che superano in finale i vicentini Marco Tamiello (2.4)/Fabrizio Cavstro (2.5) per 6/4 6/1, mentre parla per metà Accademia Tennis Plebiscito Padova anche il doppio femminile, con il titolo conquistato da Andrea Maria Artimedi (2.3 allenata presso l'accademia patavina) e Beatrice Ottone (2.4) in finale sulle sorelle Federica e Valentina Trevisan (2.5, 2.7) per 7/6 2/6 10-5. Vincitori delle sezioni intermedie: 4^ categoria maschile: Andrea Corazza (4.1), 3^ categoria maschile Leonardo Ruzza (3.1), 3^ categoria femminile Carolina De Poli (3.2).

Plebiscito

Ora l'attenzione si sposta al Centro Sportivo del Plebiscito: il secondo torneo di Natale 2001 Team si prenderà una pausa sabato 1 gennaio, e riprenderà con i match dalle ore 11.00 di domenica 2 gennaio. Da Lunedì 3, in campo le prime teste di serie. Nel tabellone maschile, presenti i 2.1 Marco Speronello e Stefano Baldoni, e i 2.3 Alberto Morolli, Federico Bertuccioli, Federico Lucini, Tommaso Gabrieli, Andrea Melisi, nel tabellone femminile le 2.1 Sofia Rocchetti e Alessandra Mazzola, e le 2.2 Federica Prati e Oana Simion,e le 2.3 Anastasia Piangerelli, Valentina Lia, Jessica Bertoldo, Vittoria Modesti e Valeria Muratori.