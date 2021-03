Open Padel di Primavera - 2001 Team: tutti i risultati del fine settimana

Primo torneo dell’anno per il settore Padel 2001 Team: dal 26 al 28 marzo 2021 si è svolto, nella splendida Padel Arena del Centro Sportivo 2000, il torneo Open Nazionale “Di Primavera – 2001 Team”, doppio maschile/femminile con montepremi totale 800 euro.

Livello tecnico

Ottimo successo di iscritti ma soprattutto alto livello tecnico: in campo femminile, presenti tante coppie di atlete conosciute a livello nazionale, la coppia t.d.s. n.3, poi vincitrice della manifestazione, Sara Dina (2.2, C.S. Plebiscito Padova)/Silvia Crivellari (2.2, Padel Club), la coppia t.d.s. 1 Camilla Ronchini (2.1, Padel Club)/Alessia Madia (2.2, Padel Club), le t.d.s. 3 Cecilia Pattacini (2.1, Junior Club Rastignano)/Erika Guerzoni(2.2, Padel Project), oltre a numerose altre atlete di seconda categoria e alla coppia “outsider”, per modo di dire, Elena Facchini (3.2)/Grimaldi Antonella (2.3) già giocatrici della Nazionale Italiana di Padel qualche stagione fa. Conquista il torneo la coppia “portacolori” 2001 Team Sara Dina/Silvia Crivellari, seguite da coach Marcos Navarro, superando per 6/4 6/4 le teste di serie n.1 Camilla Ronchini/Alessia Madia.

I titoli

In campo maschile ben 38 coppie, suddivise in tre tabelloni, si sono contese il titolo: conquistano titolo Andrea Patracchini (2.3, Padel Project) e Diego Bollettinari (4NC, Dock Padel Ferrara), al termine di un’entusiasmante finale, ripresa live tramite la pagina facebook ufficiale “Accademia Tennis Plebiscito Padova”, contro i portacolori veneti e teste di serie n.2 Barnaba Zanon (2.3, Padel Club)/Edoardo Sardella(2.3, Padel Club), conclusa solo per 5/7 6/1 12-10. Un livello altissimo per il tabellone maschile, dove i poi vincitori hanno superato al primo turno i portacolori del circolo di casa Marcos Navarro (2.2, CS Plebiscito)/Alessandro Paunescu (2.3, CS Plebiscito), in quarti di finale i 2.4 Luca Innocenti/Matteo Negretti e in semifinale, al termine di un’altra battaglia, una delle coppie rivelazione del torneo Nicola Garavello (3.4, Paddle Club)/Lucian Lazarenco (4.1, TC Mestre), giunti in semifinale dopo essersi qualificati dal tabellone intermedio. La coppia Zanon/Sardella, in semifinale, si è invece imposta su un’altra coppia rivelazione, quella formata da Luca Carli (4NC, AS Beach tennis San Marino) e Matteo Marighella (4.1, Padel House): la coppia formata dai due campioni di beach tennis, entrambi Campioni del Mondo (Carli una volta, Marighella ben tre volte), ha superato il tabellone iniziale e il tabellone intermedio issandosi sino alla semifinale.

Primavera

Da sottolineare come il torneo si sia avviato in concomitanza con un altro grande appuntamento agonistico targato 2001 Team: il torneo Open Nazionale di tennis “Di Primavera”, che si svolgerà sui campi proprio del Centro Sportivo 2000 dal 27 marzo al 18 aprile 2021 (singolare maschile e femminile, 1.500€), iscrizioni per i seconda categoria aperte fino a lunedì 5 aprile 2021 ore 12.00 sul portale www.news2001.it/tornei2001team