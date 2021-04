Tennis, Torneo Open di Primavera 2001 Team: vincono Marco Speronello e Lara Pfeifer

Si è concluso, dopo quasi quattro settimane, il Torneo Open di Primavera 2001 Team, manifestazione nazionale con montepremi totale 1.500 euro (singolare maschile e femminile), al via sabato 27 marzo sui campi del Centro Sportivo 2000: 627 iscritti totali (448 in campo maschile, 179 nel femminile), 8 campi utilizzati, quattro giorni di pioggia e infine due finali disputate giovedì 22 aprile, che hanno assegnato il titolo primaverile, al termine di due finali entrambe combattute, nel tabellone maschile al solito Marco Speronello, messo a dura prova dal classico avversario di sempre Nicola Ghedin (5/7 6/2 7/6 il risultato finale a favore del tennista di Montebelluna), e Lara Pfeifer (2.3 tesserata TC Rungg, testa di serie numero 2) nel femminile, che in finale ha faticato un solo set contro la 2.4 patavina (tesserata CT Scaligero) chiudendo per 5/7 6/1 6/1.

Selezioni intermedie

Concluse anche le sezioni intermedie, con i titoli conquistati da Gaia Mondin (CittàDella Sport) e Gianlorenzo Scodellari (CS Plebiscito Padova) nei tabelloni NC, Giorgia Bettio (4.1, Tennis San Paolo) e Luca Massagrande (4.1, CS Plebiscito Padova) nei tabelloni di quarta categoria, Angelica Giurisato (3.1, Canottieri Padova) e Cristian Valzan (3.1, Noventa Vicentina) nelle chiusure dei tabelloni di terza categoria. Manifestazione perfettamente diretta dalla giudice arbitro Maria Vincenza Mastronardi, con arbitri degli incontri (a partire dalle semifinali) Luigi Teti e Antonio Casa. Anche in questa manifestazione, ancora “a porte chiuse” per normativa vigente, ottima realizzazione di livestreaming tramite la pagina facebook ufficiale “Accademia Tennis Plebiscito Padova” a cura di TenniStream, società esperta in produzioni video, che ha reso disponibile la visione delle due interessanti finali ai tanti appassionati collegati, con replay e commento tecnico live a cura di Gaia Sanesi , 2.2 (best ranking 294 WTA) e allenatrice presso il C.S. Plebiscito Padova, e Federica Arcidiacono, 2.1 e 686 WTA in forza alla serie A2 del circolo di casa e di solito mattatrice degli Open targati 2001 Team.