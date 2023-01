Torrente carico per il derby con il Vicenza: «Serve un Padova coraggioso»

Nel giorno del ritorno in campo dopo la sosta natalizia, in programma il sentitissimo derby tra Vicenza e Padova. All'andata all'Euganeo una grande partita degli allora uomini di Caneo permise ai biancoscudati di spuntarla. Ora tutto è diverso. In panchina c'è Torrente che sta cercando di riportare nei binari giusta la squadra. L?appuntamento è alle 14,30 in un Menti tutto esaurito. A seguito della squadra 1200 padovani.

Padova

«Dobbiamo andare al Menti con la mentalità che serve per affrontare queste partite, spero di vedere una crescitra sotto tutti i punti di vista», spiega mister Torrente, che ha raccolto quattro punti nelle prime due partite da quando è alla guida del Padova. «Voglio vedere personalità e coraggio», ha dichiarato alla stampa. «È una partita importante, per i nostri tifosi che ci tengono tantissimo, e per noi. Queste partite vanno giocate al 100%, dando tutto. Il minimo errore sennò può costare caro. Il Vicenza sulla carta è più forte di noi, hanno giocatori importanti come Ferrari, possiedono un organico costruito per vincere il campionato. Dobbiamo essere coraggiosi, nel cercare di portarla a casa, domani vogliamo dire la nostra e portare nel sacco i 3 punti. I giocatori sono molto carichi. I derby sono ?partite sporche?, bisognerà tirare fuori aggressività, intensità e determinazione».

Vicenza

I padroni di casa nell?ultima parte dell?anno, in 8 partite, hanno raccolto 6 vittorie e due pareggi. Ormai non si possono più nascondere visto che sono la vera grande favorita del campionato. Ronaldo, il grande ex, resta in dubbio ma è convocato.

La classifica

FeralpiSalò 38, L.R. Vicenza 37, Pordenone 36, Pro Sesto, Lecco 35, Renate 33, Pro Patria 32, Novara 28, Pro Vercelli, Padova 27, Arzignano, Juventus U23 26, Albino Leffe, Mantova 24, Sangiuliano City, Virtus Verona 23, Pergolettese 22, Trento 17, Piacenza 16, Triestina 15