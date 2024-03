Trasferta trentina per la Banca Annia: sabato la sfida con Volano

La serie di vittorie, che ha consentito a De Bortoli e compagne di superare già l’intero bottino di punti guadagnati nel girone d’andata, ha portato la Banca Annia all’ottavo posto di una classifica che rimane comunque corta nella parte centrale. Soprattutto, ha ridato fiducia e serenità: «Sicuramente queste vittorie ci hanno dato una spinta, anche mentale – commenta coach Lorenzo Amaducci - Stiamo giocando bene sia dal punto di vista tecnico che come atteggiamenti, siamo contenti per i risultati, ma anche per il gioco. L’importante sarà mantenere questo atteggiamento anche se i risultati non dovessero arrivare come nelle ultime giornate».

Dopo Vicenza e Volano la Banca Annia ospiterà la capolisgta Giorgione, per chiudere un trittico con le grandi del girone: «Dovremo mantenere il livello alto delle prestazione alto – prosegue Amaducci – Per poi riproporlo quando torneranno gli scontri diretti. Anche con Volano l’obiettivo è vincere, ma sarà importante anche fare punti e offrire un gioco di qualità. Loro sono una squadra complessa da affrontare, molto forte, con attaccanti di palla alta esperte e soprattutto sono la squadra più forte del campionato a muro, numero alla mano». Il match è previsto sabato 16 marzo alle 20.30, presso la palestra comunale di Volano.

Qusta la classifica: Giorgione 44, Fantini Folcieri 34, Vicenza 32, Volano 30, Crema 28, Arena 27, Ripalta 24, Banca Annia 22, Imoco e Noventa 21, Peschiera 20, 18, Clodia 13, Volley Academy 5. Giorgione, Imoco, Noventa, Volano e Vicenza una partita in meno.