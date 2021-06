Trofeo Antenore Energia ITF: Giacomini, occasione sfumata

Luca Giacomini come Musetti. Va avanti a razzo con un perentorio 5-0 poi il black out che consente all’esperto Andrea Basso non solo di portare a casa il primo set, ma di fare tabula rasa anche nel secondo

Luca Giacomini come Musetti. Va avanti a razzo con un perentorio 5-0 poi il black out che consente all’esperto Andrea Basso non solo di portare a casa il primo set, ma di fare tabula rasa anche nel secondo. Ora per il giocatore della Canottieri Padova non resta che disputare il doppio con il suo collega di club il russo Kirill Kivattsev che nel singolo è riuscito ad estromettere il numero 6 del seeding l’austriaco David Pichler n°485.

Il suo match è uno dei primi della mattinata del 10/6 e sarà opposto al toscano Davide Galoppini, mentre il doppio con Giacomini non prima delle 14.30.Un altro patavino prossimo d’adozione è Federico Bertuccioli, già con un piede negli ottavi, attende il vincitore tra Andrea Picchione e la tds numero due il tedesco Simon Tobias. Per potervi assistere dal vivo bisogna prenotarsi a questo indirizzo: https://join.endu.net/fee/66050. Gli incontri che si disputeranno nel campo centrale, sono visibili in live streaming sul portale dell'International Tennis Federation; sul canale Youtube del circolo (https://youtu.be/yjUqdQ1d73Q) e dal venerdì alla domenica su SuperTennix, la piattaforma on line della Federazione Italiana Tennis (a pagamento per i non tesserati FIT).