Trofeo Banca Patavina: le finali a Monselice

A Monselice è tempo di finali del Trofeo Banca Patavina di 3^ categoria maschile diretto da Alessandro Visentin. Giovedì 29 alle 20 c’è la finale. Morgan Andres Bordon opposto ad Alex Gencarelli. L’under 16 del Green Garden di Mestre tds n°3 opposto al giocatore ravennate Gencarelli tds n°4. Entrambi usciti dalle retrovie che hanno liquidato i favoriti Francesco Marangon e Marco Vomiero.

Al Pool Time di Via Monte Pertica prosegue il Circuito Tennisdance fino al 8 Agosto sotto l’occhio vigile di Attilio Galvani. Singolari maschile e femminile e doppi maschile e misto per giocatori fino alla classifica 3.1. Sono 111 i tennisti che tentano di ricavare punti utili per la classifica finale del circuito. Questa la situazione. Avanzano Andrea Favaro del Commodore, l’under 12 del San Paolo Leonardo Trivellato, il vicentino Massimo Giaretton, Marco Magro del Garden di Abano, Giacomo Accardo del Cus e Gianluca Trevisanello del Brenta Sport.

Dal 24/7 al 08/08 a Bagnoli di Sopra competizione per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile supervisionato da Montecchia nella persona di Eva Contin con 66 partecipanti. Alla canottieri Padova l’atteso Alì Open da 5000 € diretto da Stefano Paiaro, singolare maschile e doppio femminile, che si terrà dal 30/7 al 15/8. Iscrizioni scaglionate ore 12 del 28/7 fino ai 3.5, per i 3.4 fino ai 2.8 entro il 30/7 per i rimanenti entro le ore 12 del 02/8 da far pervenire al link: https://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php.

Nel weekend del 31/7 all’Atestino di Vighizzolo d’Este 10° Rodeo maschile e femminile limitato ai 3.5, dirige Roberto Businaro. Iscrizioni entro il 29/7 ore 12 via mail: asdctatestino@gmail.com. Dal 31/7 al 08/08 a Trebaseleghe torneo giovanile dai 10 ai 12 anni maschile e femminile diretto da Luigi Benedetti. Iscrizioni entro il 29/7 ore 12: info.tennistrebaseleghe@virgilio.it.