Trofeo Banca Patavina, si impone Morgan Andres Bordon

A Monselice la finale del Trofeo Banca Patavina di 3^ categoria maschile diretto da Alessandro Visentin, e Marjia Nazarovaite. La vittoria è andata al giocatore veneziano Morgan Andres Bordon. Senza storia la gara condotta dal tennista del Green Garden sul ravennate Alex Gencarelli. L’under 16 veneziano tds n°3 è partito concentrato fin dalla prima palla chiudendo l’incontro in 50’con double bagel. Terzi posti per il vicentino Francesco Marangon e per il patavino del Montecchia Marco Vomiero. La mina vagante del main draw è stato Lorenzo Gui del Montecchia che dopo aver avuto accesso al tabellone principale, si è scatenato con tre vittorie “pesanti” che gli fanno guadagnare la terza categoria. Gli fa eco un altro 4.1, il ferrarese Carlo Matteo Federzoni con due vittorie. Gui inoltre si è aggiudicato anche il tabellone di 4^ andando a vincere sul lombardo Francesco Lionello.

Al Pool Time di Via Monte Pertica prosegue il Circuito Tennisdance fino al 8 Agosto sotto l’occhio vigile di Attilio Galvani. Singolari maschile e femminile e doppi maschile e misto per giocatori fino alla classifica 3.1. Sono 111 i tennisti che tentano di ricavare punti utili per la classifica finale del circuito. Questo il turno di gioco di Venerdì 30. Alle ore 16.00 Bottino Antonaccio vs Ferrigutti, Trevisanello-Miazzo; 17.30 Toppani-Zacchello e Favaro-Benetti; 19.00 Mazzoni-Brigo e Zattoni-Antoniolli.

Fino al 08/08 a Bagnoli di Sopra competizione per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile supervisionato da Montecchia nella persona di Eva Contin con 66 partecipanti. Alla canottieri Padova l’atteso Alì Open da 5000 € diretto da Stefano Paiaro, singolare maschile e doppio femminile, che si terrà dal 30/7 al 15/8. Sono attualmente 124 gli iscritti e per loro sono iniziate le prime tenzoni. In campo i 4^ categoria supervisionati da Domenico Ciervo. Iscrizioni scaglionate per i 3.4 fino ai 2.8 entro il 30/7 ore 12 per i rimanenti entro le ore 12 del 02/8 da far pervenire https://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php. Nel weekend del 31/7 all’Atestino di Vighizzolo d’Este 10° Rodeo maschile e femminile limitato ai 3.5, dirige Roberto Businaro con 33 partecipanti.

Dal 31/7 al 08/08 a Trebaseleghe torneo giovanile dagli 08 ai 16 anni maschile e femminile diretto da Luigi Benedetti coadiuvato da Maurizio Zoggia alle prese con 80 partecipanti. Dal 07 al 22/8 già avviata la macchina organizzatrice dell’Acquaviva di Via Naccari per l’Open di Ferragosto maschile e femminile con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni differenziate. Fino ai 3.1 entro le ore 12 del 04/8, per gli altri entro le ore 12 del 11/8 all’indirizzo mail: https://news2001.it/tornei2001team