Trofeo Mtb Euganeo, tappa spettacolare a Galzignano Terme: tutti i risultati

Domenica 5 giugno si è svolta la quinta tappa del Trofeo MTB Euganeo: XC di Galzignano organizzata dall’Asd Trofeo MTB Euganeo. Caldo torrido, afa e clima estivo per la quinta prova del Trofeo Mtb Euganeo che segna il giro di boa dell’intero circuito.

Galzignano

La corsa ha fatto tappa a Galzignano: i pendii dei Colli, come già nelle precedenti occasioni, si sono dimostrati ancora una volta terreno ideale per questo tipo di competizioni. Il percorso, tecnico e impegnativo anche a causa del terreno particolarmente secco e scivoloso, si snodava tra i versanti dell’Orbieso e del Rua per circa 7,2 chilometri con 270 metri di dislivello ripetuto 1, 2 o 3 volte a seconda della categoria di appartenenza. Dopo il primo chilometro asfaltato, il tracciato si è poi articolato lungo una serie di impegnativi sentieri sterrati con pendenze fino al 20%. L’anello era inoltre composto da un falsopiano all’altezza della vetta delle Mandrie che scendeva giù alla discesa Belvedere fino ad arrivare al sentiero delle due Mura che ha chiuso il cerchio. Nonostante il caldo, anche in questa occasione la partecipazione degli atleti è stata numerosa anche perché la gara era valida per l’assegnazione della Maglia di Campione Provinciale MTB ACSI 2022. Arrivati a questa fase decisiva di stagione gli atleti hanno apprezzato l’impegno che gli organizzatori stanno dedicando di volta in volta alla ricerca di terreni inediti, rendendo le tappe divertenti per una competizione ancora più avvincente. Ma il Trofeo MTB Euganeo non è solo una pedalata di fatica per vincere e aggiudicarsi il podio, è anche un momento di convivialità post gara che ha l’obiettivo di rendere partecipe le realtà dei territori che ospitano le varie tappe e coinvolgere cittadini e appassionati del mondo delle due ruote.

Categorie in gara e vincitori

Dodici le categorie in gara, dagli Junior ai SuperGentleman B, che sono scese in griglia di partenza. Questi i vincitori:

Giampietro Garofolin: SuperGentleman B dell’Asd Zerotest

Gianni Manfrin: SuperGentleman A dell’Asd Team Estebike

Arianna Povellato: Woman C dell’Asd GS Cicli Stefanelli

Tatiana Cappellaro: Woman B dell’Asd U.C. Castagnole

Elisa Cappellari: Woman A dell’Asd B-One Bike & Motor Sport

Gianluca Boaretto: Junior dell’Asd Racing Bike

Alex Menato: Senior A dell’Asd Euganea Bike

Cristian Miotto: Senior B dell’Asd Stonrs Bike

Manuel Piva: Veterano A dell’Asd B-One Bike & Motor Sport

Giovanni Cusinato: Veterani B dell’Asd Trevimac Bike

Andrea Cogo: Gentleman A dell’Asd San Bortolo

Antonio Bortoli: Gentleman B dell’Asd Cicli Rossi

Dichiarazioni

«La miglior tappa del Trofeo MTB Euganeo 2022, davvero affascinante - dichiara Arianna Povellato, dell’Asd GS Cicli Stefanelli, prima classificata nella categoria Woman C - un percorso inedito, mai scoperto in tanti anni di allenamenti e gare sui nostri amati Colli Euganei. Un grazie immenso agli organizzatori che mettono anima e corpo per farci divertire e non farci mancare mai nulla per vivere al meglio la nostra passione per il mondo della MTB». «Percorso molto bello e impegnativo, fuori dai soliti tracciati, e immerso nel bosco, una vera “manna dal cielo” considerata la temperatura odierna. Un plauso all’organizzazione, come sempre perfetta, composta da uno staff altamente competente ma soprattutto cordiali e sorridente, sempre pronto a rispondere positivamente alle esigenze di noi amanti della MTB - dichiara Piergiorgio Bocchese dell’Asd GS Cicli Stefanelli, secondo classificato nella categoria Gentleman A». «Una gara senza intoppi per Matteo Cimiotti, dell’Asd Nord Bike Team - terzo classificato nella categoria Veterano B. Un percorso molto tecnico in alcuni tratti; ripida la prima salita e divertente da guidare la seconda. Fortunatamente, il tracciato in alcuni punti prevedeva il passaggio all’interno di un bosco che ci ha permesso di respirare e tenerci lontani dall’afa mattutina. Una quinta gara che ha messo alla prova davvero tutti e in alcuni casi ha ribaltato le posizioni in classifica»

Le prossime tappe

Le prossime tappe:

17 luglio: Xc di Schivanoia organizzata dall’Asd Ciclisti di Giano

28 agosto: XC del Poeta - Memorial Giorgio Guglielmo - organizzata dall’Asd Racing Bike

18 settembre: XC della Villa organizzata dall’Asd 365 Bike Store

25 settembre: CronoEpilogo Monte Grande organizzata dall’Asd Trofeo MTB Euganeo

Nei prossimi giorni sarà possibile consultare la classifica di tappa e quella generale del Trofeo sul sito www.trofeomtbeuganeo.it insieme alle immagini scattate dal fotografo ufficiale Michele Birti. Come sempre, un ringraziamento speciale va agli sponsor che rendono possibile la seconda edizione del Trofeo MTB Euganeo: Bikeen, ProAction, Carrozzeria Pintonello, No Mas Vello Padova Santa Croce, Polo Ristorazione, Intergal Snc, Damil Components, To Fit - fit your sport, Autoservice Babolin, Tonetti Bar dal 1962, Contarato Olindo fai da te.