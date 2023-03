Mountain bike, quasi 200 partecipanti alla tappa di Teolo del Trofeo Mtb Euganeo

Domenica 19 marzo a Teolo (Padova), si è svolta la seconda tappa del Trofeo MTB Euganeo: XC di Teolo in collaborazione con l’ASD Cicli Stefanelli di Mestrino.

Nonostante nella giornata di domenica fossero numerose le gare in programma tra Padova e le altre province venete, la partecipazione dei biker al Trofeo MTB Euganeo è stata ampia e lo confermano i numeri in crescita (rispetto all’edizione 2022) con 185 partenti sotto lo start. Le temperature quasi primaverili hanno invogliato gli atleti ad affrontare un vero percorso da cross country: tecnico, guidato e divertente tra le salite e le discese di Teolo, una location immancabile per tutti gli amanti dei Colli Euganei. La gara si è svolta su un tracciato di sette chilometri con un dislivello di 290 metri a giro, da percorrere più volte a seconda della categoria di appartenenza.

A portare a casa il miglior risultato di categoria e assoluto è stato Manuel Piva dell’ASD B-One Bike & Motorsport, che guadagna la sua seconda vittoria tra i Veterani A, e ha commentato così la giornata: «Alla seconda prova del Trofeo Euganeo gli organizzatori ci hanno stupito, come sempre, con un inedito e bellissimo percorso, sempre adatto a tutti, cercando di alzare un po' il livello di difficoltà. Complimenti. Per me è stata davvero una grande soddisfazione riuscire a recuperare sugli atleti più giovani e aggiudicarmi la gara con il miglior tempo assoluto. Ci vediamo alla prossima prova del Trofeo MTB Euganeo» A rendere la gara ancora più viva ed emozionante, data la ricorrenza della “Festa del Papà”, è stata la presenza in Piazza Perlasca dell’evento Trofeo MTB Euganeo Bambini, ovvero la realizzazione di un mini circuito per piccoli biker che si sono cimentati in un percorso con differenti ostacoli e gradi di difficoltà, che ha permesso loro di imparare le prime tecniche di guida “sportiva” per diventare fra qualche anno i futuri atleti e partecipanti del Trofeo stesso. Al termine della gara si è svolto l’immancabile terzo tempo, con lo sponsor Tonetti Bar dal 1962 direttamente da Galzignano Terme (Padova), che ha aggregato atleti, bambini e familiari tra un pan focaccia farcito, una bibita e una birra fresca, regalando così una “coccola” in più che invoglia alla partecipazione dato che le gare del Trofeo MTB Euganeo sono anche condivisione, scambio di idee, spirito di appartenenza e non solo watt e classifica.

Risultati

Tredici le categorie in gara, dai Debuttanti ai Supergentleman B, premiate dall’Assessore con deleghe allo Sport, Bilancio e Tributi, Commercio, Agricoltura e Attività Produttive del Comune di Teolo - Alessandro Frizzarin:

Debuttanti: Mancin Thomas dell’ASD Stones Bike

Junior: Gasparetto Riccardo dell’ASD Biciverde Monselice

Senior A: Calgaro Mattia dell’ASD Melato

Senior B: Miotto Cristian dell’ASD Racing Bike

Veterani A: Piva Manuel dell’ASD B-One Bike & Motorsport

Veterani B: Tagliaferro Mirco dell’ASD Cicli Rossi

Gentleman A: Pavan Dino dell’ASD GS Cicli Stefanelli

Gentleman B: Bortoli Antonio dell’ASD Cicli Rossi

Supergentleman A: Padoan Giorgio dell’ASD Adria Bike

Supergentleman B: Stefani Fabrizio dell’ASD Scavezzon Squadra Corse

Donne A: Ravazzolo Francesca dell’ASD GS Cicli Stefanelli

Donne B: Vanin Angela dell’ASD Nord Bike Team Padova

Donne C: Povellato Arianna dell’ASD GS Cicli Stefanelli

Le dichiarazioni dei vincitori

Alla sua prima gara in questa terza edizione del Trofeo MTB Euganeo, Mattia Calgaro, vincitore dei Senior A racconta: «Gara dura con tanta salita e un tratto guidato nel bosco molto bello e divertente. Dopo una partenza molto tirata e un ritmo velocissimo imposto dal mio rivale di categoria - Gianluca Boaretto - sono riuscito a portarmi in seconda posizione e a mantenere un distacco, seppur non troppo elevato, che mi ha permesso di recuperarlo verso il finale e superarlo, per poi difendere il primo posto dal ritorno di Fausto Bertin, riuscendo così a vincere. Ringrazio l’organizzazione che riesce a creare gara dopo gara una bellissima atmosfera, tenendo vivi e valorizzando i nostri Colli Euganei». Mirco Tagliaferro - primo classificato dei Veterani B - al termine della gara ha spiegato: «Un percorso davvero adatto alle mie caratteristiche, tanto da farmi guadagnare il primo gradino del podio. Ho affrontato la gara spingendo al massimo, cercando di guadagnare il più possibile sui tratti in salita, dove riesco a dare il meglio, per avanzare terreno sui miei avversari, sempre molto preparati e competitivi che rendono la gara interessante e appassionante. Il circuito si è svolto su un tracciato con fondo secco e in alcuni punti polveroso con un primo tratto veloce, tutto da guidare, seguito da un lungo strappo più esigente in salita, interrotto da alcuni single track di sottobosco molto divertenti che terminavano con una lunga discesa, veloce e tecnica, prima della passerella finale. Per me è sempre un piacere prendere parte a una gara così ben organizzata, tanto da meritarsi tutto il successo in termini di partecipazione che sta riscuotendo». Le classifiche sono già consultabili sul sito www.trofeomtbeuganeo.it dove a breve verranno caricate tutte le foto della gara scattate dal fotografo ufficiale Davide Bozzolan.

I prossimi appuntamenti

Quattro le restanti tappe del circuito di MTB che toccheranno alcune delle location più suggestive dei Colli Euganei. Queste le categorie che gareggeranno: Debuttanti, Primavera, Junior, Senior, Veterani, Gentleman, Supergentleman e Donne:

23 aprile: XC di Galzignano (Padova) organizzata dall’ASD Trofeo MTB Euganeo;

21 maggio: XC del Poeta - memorial Giorgio Guglielmo - presso Arquà Petrarca (Padova) organizzata dall’ASD Racing Bike;

18 giugno: XC della Villa - Montegrotto Terme (Padova) organizzata dall’ASD 365 Bike Store;

16 luglio: XC di Rovolon (Padova) organizzata dall’ASD Cicli Morbiato.

