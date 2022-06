Un pasticcio difensivo punisce oltremodo il Padova: all'Euganeo vince il Palermo

Padova Palermo, la finale d'andata dei play off per accedere alla Serie B, si è conclusa con un risultato negativo per il calcio Padova.

Una partita tiratissima, cominciata con ottima piglio da parte dei biancoscudati ma che, alla prima distrazione vengono puniti. Eppure dal calcio d'inizio l'iniziativa è sempre stata nelle sue mani, ma un doppio infortunio, di Gasbarro e Curcio che non riescono a rinviare un pallone che sembrava innocuo e lo trasformano in una palla d'oro che l'ex Barletta, Roberto Floriano, non può che spedire in fondo alla rete.

La partita

Eppure la prima occasione era stata proprio degli uomini di Oddo, che con Ronaldo su punizione da oltre venticinque metri va a impensierire il portiere avversario. Lo stadio è una bolgia come non accadeva da tanto tempo. Più di tredicimila persona cantano e supportano le loro squadre fino dal riscaldamento, figuriamoci durante la partita. Il clima è quello delle grandi occasioni e la finale play off come non può esserlo. Il gol arriva già al decimo minuto ma le occasioni migliori da lì in poi le ha tutte il Padova che però non riesce a concretizzare. Come al solito il più attivo è Mimmo Chiricò mentre Ronaldo non sempre riesce ad essere preciso. Ci sono anche proteste accese per un gol "fantasma" che però il Var chiarisce. Sul colpo di testa di Chiricò, aiutato da una uscita imprecisa del suo portiere, Massolo, la palla sembra destinata in rete ma un miracolo di Marconi vanifica tutto.

Delusione

Nella ripresa è un assedio ma il Palermo resiste fino all'ultimo. Il Palermo sfiora però il raddoppio con Luperini che in acrobazia colpisce il palo esterno alla sinistra di Donnarumma. Al minuto 34 nel Padova escono Ronaldo, Santini e Curcio ed entrano Della Latta, Ceravolo e Cissé, ma i cambi non producono l'effetto sortito. Nel finale poi, neppure il destro di Jelenic, potente ma centrale, cambia il risultato che rimane fermo sul risultato di 0 a 1. Per i rosanero di mister Baldini che ora sono evidentemente in vantaggio, visto che il ritorno si svolgerà al Barbera, meglio non poteva andare. Al Padova e ai suoi tifosi rimane l'amaro in bocca e la sensazione di una grande occasione persa.