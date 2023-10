Le under23 di Assindustria sono quinte in Italia

A Modena, dalla finale Oro dei campionati di società under 23, Assindustria Sport torna con un ottimo quinto posto in Italia della squadra femminile. Il risultato premia una formazione compatta e dotata di diverse punte, non a caso sono state ben sei le atlete capaci di salire sul podio nella rassegna che coinvolgeva i migliori 12 team under 23 del Paese, e che è stata vinta dall’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi sia nel settore maschile che in quello femminile.

In particolare, spiccano i successi di Margherita Randazzo nel giavellotto, con l’azzurrina che firma una delle migliori prestazioni tecniche della due giorni emiliana scagliandolo a 49.37 metri, di Francesca Ventura, che lascia la sua impronta a 11.72 metri sulla sabbia del triplo, e di Keren Mbongo che, da junior, arriva a 53.84 nel martello. È ancora junior anche Taré Bergamo, seconda nel disco con 47.65 (ma anche quinta nel peso con 10.91). Salgono sul secondo gradino del podio anche Sofia Faggion (1’03”78 nei 400hs) e Rebecca Pavan (1.74 nell’alto). Punte di una squadra, quella gialloblù, che a Modena totalizza 135 punti.

Le novità non terminano qui. In questi giorni Assindustria Sport inaugura infatti il suo nuovo sito: pensato per essere uno strumento di informazione e di aggiornamento continuo sulle attività della società, sarà raggiungibile all’indirizzo che gli appassionati hanno imparato a conoscere nel tempo, www.assindustriasport.it, ma apparirà in una veste completamente inedita. Il sito di Assindustria Sport si presenta come un luogo virtuale ricco di contenuti, per conoscere le ultime news riguardanti l’attività agonistica della squadra, ma anche per saperne di più sui corsi e le attività gestite. Con il nuovo design viene garantita una perfetta fruibilità da diversi dispositivi: che si stia navigando da computer, tablet o smartphone, il sito si adatterà perfettamente alla dimensione dello schermo, offrendo sempre la migliore esperienza possibile.