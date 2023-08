Tre giorni di gara, 400 atleti e gare in notturna: Padova è pronta per l'“U.S. Kids Venice Open”

Il Golf della Montecchia, insieme agli altri circoli del Gruppo PlayGolf54 Frassanelle e Galzignano, sono prontissimi ad accogliere in questi giorni il 9° International U.S. Kids Venice Open con oltre 400 atleti, una tra le più importanti gare internazionali giovanili di golf al mondo che darà ulteriore lustro a Padova, Città Europea dello Sport 2023. Il Venice Open - al 17 al 19 agosto presso i tre rinomati circoli padovani del Golf della Montecchia, Frassanelle e Galzignan - ha validità per il Ranking Mondiale (Wagr), ha ricevuto il riconoscimento mondiale sulla sostenibilità assegnato da GEO Golf Environment Organization poiché si impegna, sin dalla prima edizione, in una gestione eco-sostenibile con l’utilizzo di specie da tappeto erboso che richiedono minimi quantitativi di acqua, l’impiego di innovativi rasaerba elettrici, a coinvolgere i giovani partecipanti al rispetto dell’ambiente attraverso l’uso di borracce per limitare la plastica, della raccolta differenziata, con la visita all’orto biologico del Golf della Montecchia e alle arnie del Miele Millebuche realizzato proprio sul green, in collaborazione con Atelier del Miele oltre a varie iniziative con partner internazionali come One Ocean Foundation.

La beneficenza

Come sempre l’impegno non sarà solo sportivo e ambientale, ma una grande attenzione verrà data anche alla responsabilità civile sostenendo progetti di charity. Verranno organizzate iniziative a favore dell’associazione “l’Isola che C’è” partner dell’hospice pediatrico dell’Ulss 6 padovana, prima struttura per le cure palliative in Italia e punto di riferimento regionale che si occupa di bambini affetti da malattie rare, con problematiche di dolore e di inguaribilità, aiutando anche le loro famiglie.

Dettagli

L’evento ha il sostegno e patrocinio della FIG Federazione Italiana Golf, del CONI Veneto, del Comune di Padova Assessorato allo Sport e delle importanti istituzioni quali: Regione del Veneto, Provincia di Padova e dei Comuni di Galzignano Terme, Rovolon e Città di Selvazzano Dentro.

Premi e trofei

Verrà premiato anche il miglior giocatore italiano nella categoria Boys 13-18 assegnando il prestigioso Trofeo Teodoro Soldati, in ricordo della giovane promessa del golf italiano prematuramente scomparso nel 2015, proprio alla vigilia della prima edizione del Venice Open. Durante la cerimonia di apertura verrà riproposto anche l’evento GLOPRO, l’esclusiva sfida in notturna che ha riscosso enorme successo, rendendo l’atmosfera magica e unica per divertire e coinvolgere non solo i giovani atleti ma anche gli amatori, le famiglie e gli ospiti. Attrezzature e segnali fluorescenti permetteranno di godere del panorama e di proporre divertenti sfide dopo il tramonto. Il programma inizia con la meravigliosa “Nation Parade” la sfilata delle Nazioni dei paesi partecipanti ed è sempre emozionante vivere questa cerimonia di apertura, con musica dal vivo con l’artista Stefano Catani, i fuochi d’artificio e lo “street food” sotto le stelle per giocatori, famiglie e sostenitori, con anche tante iniziative per promuovere l’impegno ambientale e la raccolta fondi dedicata all’Associazione l’Isola che C’è e con le gare Parent&Child by Jaguar Land Rover e Autoserenissima.

Il connubio

Sport internazionale e turismo rappresentano una grande opportunità per tutto il territorio, tanti i partner che sostengono il Venice Open: Jaguar Land Rover by Autoserenissima, Chervò, Cavallino Bianco Family Hotel, FB Sport, Antenore Energia, il media partner Golf & Turismo e i partner tecnici DAP Green Division per i distributori d’acqua anti-plastica, Haribo, Pan Piuma, Birrificio Angelo Poretti, il prosciuttificio Attilio Fontana, Gianni Calaon Casa Penelope, Frutta Lola, Isola di Albarella, il Galzignano Resort Terme e Golf e l’Hotel Piroga. Quest’anno Il Venice Open avrà anche il sostegno di nuovi partner come Husqvarna Italia che si occupa di robot rasaerba elettrici, Octopus azienda specializzata in abbigliamento sportivo “Streewear” per ragazzi e il St Andrew’s Golf Camp che offrirà ai vincitori dei contests i vouchers per il prestigioso Summer Camp negli storici campi di St Andrews in Scozia. Con loro anche Ellen Beauty Factory che omaggerà i partecipanti con coupon, prodotti e gadget intrattenendo tutto il pubblico con la “la Ruota della Fortuna”.

Foto archivio