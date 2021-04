Venezia, Trentino, Lonigo e Royal Padova si giocano le Final four delle European Cricket Series

Dopo 20 partite giocate nella tappa venezia delle European Cricket Series, arrivano i primi verdetti. Saranno Venezia, Trentino, Royal Padova e Lonigo a giocarsi sabato le Final Four e il primo posto finale del torneo che qualifica per le finali nazionali previste in autunno. Sul campo di Campalto, in via Chiarin, casa del Venezia Cricket Club, sono stati cinque giorni di grande cricket trasmessi in live streaming in diverse piattaforme dall’European Cricket Network. Solo su Youtube sono state superate le 100.000 visualizzazioni ma numeri ancor maggiori sono stati raggiunti sulle piattaforme di Fancode e Dream11 particolarmente diffuse nel subcontinente indiano. Alla fine 8 vittorie per il Venezia, 5 per il Trentino, 4 per il Royal Padova, 2 per il Lonigo e 1 per il Padova.

T10

Sabato 3 aprile, giornata conclusiva, si comincia alle 9.30 con Venezia-Lonigo e alle 11.30 con Trentino – Royal Padova. Poi alle 14.30 la finale per il terzo e quarto posto e alle 16.30 la finalissima. Il Venezia ancora imbattuto è sicuramente la squadra da battere però il T10 è un formato davvero imprevedibile. Per esempio nell’ultima partita di oggi, solo all’ultima palla il Venezia è riuscito a superare il Lonigo, quarto classificato nel gruppo di qualificazione. Inoltre, è possibile che qualche giocatore che non ha potuto ottenere le ferie per giocare gli incontri in questa settimana, riesca invece a liberarsi per gli incontri di sabato.