Veronica Zanon: dopo il record italiano il primo successo internazionale

Torna da Barcellona con una vittoria la giovane triplista Veronica Zanon. Nel suo debutto in un meeting all’estero, l’azzurrina di Assindustria Sport conquista il successo atterrando a 13,44 (vento +0.7). Una misura ottenuta in avvio, al primo salto, e che rappresenta la sua quarta prestazione della carriera.

Barcellona

Si chiude con un altro bel risultato la stagione per la diciannovenne portacolori gialloblù, che ha fatto meglio soltanto nello scorso weekend a Grosseto, dove domenica si è impadronita del record italiano under 20 con un notevole 13,84 in finale dopo il 13,48 della qualificazione di sabato, oltre che in occasione del primato nazionale juniores indoor di 13,65 ad Ancona durante l’inverno. Poi, in Spagna, la padovana di Galliera Veneta ha messo a segno un 13,06 al secondo turno e 13,18 al quarto. Nullo invece il quinto, mentre ha deciso di rinunciare al terzo tentativo e infine di non effettuare il sesto salto, dopo il tour de force dell’ultimo fine settimana in cui ha conquistato il tricolore di categoria anche nella 4x100 e la piazza d’onore nel lungo. Secondo posto per la junior spagnola Diwa Vila con 12,68 (+1.0).

Meeting

«Tutto sommato sono contenta per aver concluso questa bella stagione con una prestazione discreta», le parole di Veronica Zanon, «all’esordio in un meeting fuori dai confini italiani. Dopo Grosseto le gambe hanno recuperato, le energie nervose un po’ meno. È stata una gara lampo con soltanto quattro atlete al via, infatti ho passato due salti perché erano davvero super ravvicinati». Un’altra delle medaglie d’oro dei Campionati Italiani Juniores, Rebecca Pavan, sarà invece in pedana nel Meeting nazionale Città di Molfetta, venerdì 25 settembre: a Grosseto la portacolori di Assindustria Sport ha eguagliato il suo primato personale nell’alto, a quota 1.83.