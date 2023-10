Verso Vicenza-Padova, mister Torrente: «Servono coraggio e personalità per vincere in questo derby»

Donnarumma, Varas e Radrezza a firmare autografi e scattare selfie con tanti piccoli supporter, Liguori a scambiare due chiacchiere con i tifosi. É stata una mattinata a forti tinte biancoscudate all'Appiani, sotto un bel sole autunnale per i ragazzi di Torrente abbracciati da più di 500 tifosi nella rifinitura a porte aperte pre derby contro il Vicenza. Le prove generali contro gli uomini di Diana sono andate in scena a partire dalle ore 10.30 con il menu tipico di queste occasioni: lavoro fisico nella prima parte, esercitazioni con la palla nella seconda parte, con grande focus sulle palle inattive. Chiusura con prove generali su calci di rigore e punizioni, dove Radrezza ha messo in mostra un piede decisamente caldo in vista della gara del Menti.

Dal campo arrivano buone notizie con il recupero di Cretella e Perrotta a tempo pieno, entrambi protagonisti per intero della rifinitura, mentre per Liguori e Palombi ancora lavoro a parte sul campo, con qualche tocco di palla in alcuni esercizi. Le speranze di vedere entrambi convocati sono ridotte al lumicino, ma si sa che nei derby tutto è possibile, compresi recuperi inaspettati.

Al termine dell'allenamento mister Torrente ha analizzato così quello che attende la sua squadra in vista del derby: «Noi abbiamo la nostra identità, vedremo come schierarli domani, poi c'è anche il piano B», ha esordito l'allenatore padovano. «Mi aspetto un Vicenza che vuole reagire, una corazzata del girone. Noi andiamo a giocarcela con personalità, cuore ed attributi. Partiranno forti, poi è un derby e in queste gare si azzera tutto. Vogliamo regalare ai tifosi una grande gioia. Abbiamo bisogno del loro sostegno, sono un valore aggiunto. Proveremo a vincere questo derby. Se li battessimo sarebbe una tappa importante del nostro cammino. Davanti c'è tanto equilibrio, con molte squadre che possono lottare la promozione. Pensiamo ad essere continui. Ferrari il pericolo numero 1? Conosco bene anche Pellegrini, parliamo di gente forte per la categoria. Grande rispetto per tutti, ma noi faremo la nostra partita per provare a vincere. Voglio vedere coraggio e personalità, senza timori. Con la prestazione arriva il risultato. Dubbi di formazione? Qualcuno ne ho. Tutto dipende da Liguori. Se il test è positivo è a disposizione, altrimenti andrà in tribuna. Lui vuole esserci a tutti costi, ma vedremo domenica mattina. Siamo ancora imbattuti e vogliamo tornare ad essere primi. In C bisogna correre, lottare e giocare in maniera propositiva. I campionati si vincono contro le squadre di bassa classifica, mente un derby è speciale. Serve migliorare in quelle gare li, anche quando diventano sporche. Contro il Renate è mancato il gol ad esempio, ma serve cinismo. In questo momento ci mancano i 2 punti in più di Sesto San Giovanni. E poi spero di recuperare gli attaccanti, per avere dei cambi a disposizione. Russini? C'è da valutare se sarà un problema lungo. Palombi? La prossima settimana farà degli accertamenti e vediamo come sta. I ragazzi della Primavera ci saranno, anche se non sono pronti. Avranno le loro possibilità, ma dipende dal momento della gara. Sono bravi, ma ci sono alternative anche con Capelli e Varas. Perrotta e Cretella hanno recuperato e spero prendano la condizione cammin facendo».