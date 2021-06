Villafranca Padovana: Aics, sei mesi di attività sportive gratuite per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni

“Lo Sport siamo Noi”: un progetto finanziato da Sport e Salute per avvicinare allo Sport i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che vivono nell’ambito dei piccoli comuni, attraverso l’offerta gratuita, per 6 mesi, di una serie di attività sportive

Sabato 12 giugno alle ore 18.30 presso il campo di Calcio di Villafranca Padovana in via Campodoro, il sindaco Fausto Dorio e l’Assessore allo Sport Sandra Scarabottolo, insieme al Vice Presidente nazionale dell’AICS, Angelo Trifiletti, ed alla presidente del Comitato provinciale di Padova, Catiuscia De Medio, inaugureranno l’iniziativa “Lo Sport siamo Noi”: un progetto finanziato da Sport e Salute per avvicinare allo Sport i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che vivono nell’ambito dei piccoli comuni, attraverso l’offerta gratuita, per 6 mesi, di una serie di attivita? sportive.

Progetto

Il progetto, al quale ha partecipato anche la Coldiretti nell’ambito delle iniziative di “Campagna Amica”, si articola su tutto il territorio nazionale, e si pone l’obiettivo generale di diffondere l’attivita? e l’esercizio fisico come volano di promozione della coesione sociale della comunita?, attraverso la partecipazione attiva ad una serie di attivita? sportive e di eventi da offrire gratuitamente ai bambini.

Sport

In particolare, nel progetto gia? definito con il Comune di Villafranca Padovana, attraverso la collaborazione con le Associazioni Royal Skating Padova, AstArte Danza, Noi Volley, Duong Vo Dao, e l’A.C.D Villafranchese, bambini e ragazzi tra i 6 e 14 anni potranno svolgere gratuitamente, per 6 mesi, attivita? di Pattinaggio, Danza, Ginnastica, Arti marziali, Calcio e Mini Volley, oltre alla partecipazione a diversi eventi di attivita? integrate, insieme alle famiglie e con la partecipazione di tutta la cittadinanza. Sabato 12 giugno, nel corso dell’inaugurazione dell’iniziativa, sara? distribuito a tutti i bambini che hanno aderito all’iniziativa, il kit di benvenuto contenente gadgets e materiale sportivo.