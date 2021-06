Villafranca Padovana: via all'iniziativa "Lo Sport siamo noi"

Sono ben 75 i bambini che hanno aderito all’iniziativa “Lo Sport Siamo Noi” a Villafranca Padovana, e che avranno accesso a sei mesi di sport gratuito presso diverse associazioni presenti sul territorio. Lo ha annunciato il sindaco della cittadina, Fausto Dorio, che insieme all’Assessore allo Sport, Sandra Scarabottolo, hanno presentato l’iniziativa presso il campo sportivo di Villafranca, alla presenza dei bambini e delle loro famiglie.

La manifestazione, organizzata dall’AICS di Padova con la collaborazione delle Associazioni Royal Skating Padova, AstArte Danza, Noi Volley, Duong Vo Dao, e l’A.C.D Villafranchese, «vuole essere l’occasione – ha detto il Vice Presidente Nazionale, Angelo Trifiletti – soprattutto per riconciliare i bambini con la socialita? e la coesione sociale dopo questi mesi di pandemia, per ripartire tutti insieme e per sentirsi nuovamente parte di una comunita? solidale».

All’incontro di Villafranca hanno inoltre preso parte la Presidente dell’AICS di Padova, Catiuscia De Medio e la Coldiretti di Padova che, nell’ambito dell’iniziativa di “Campagna Amica” ha avuto occasione di sottolineare come oltre allo Sport anche l’alimentazione sia essenziale per la tutela della salute dei nostri bambini che, per l’occasione, hanno tutti ricevuto una colazione salutista offerta dalle aziende agricole del territorio. “Lo Spor Siamo Noi” un progetto nazionale finanziato da Sport e Salute per avvicinare allo Sport i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che vivono nell’ambito dei piccoli comuni. In tutta Italia i comuni selezionati sono stati 58, e tra questi ben due nella provincia di Padova: Villafranca Padovana e Sant’Angelo di Piove di Sacco.