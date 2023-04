«Vincere aiuta a vincere», Torrente suona la carica in vista della sfida col Lecco

Padova - Lecco, una sfida che mette in palio punti importantissimi in questo finale di campionato caldissimo. Per il Lecco è l'ltima trasferta in attesa dei play off. L'occasione, per i blucelesti di mettere al sicuro secondo, terzo o quarto posto, proprio in casa dei biancosccudati che, da par loro, puntano dritti al sesto posto.

Avversario

Un avversario ostico, quindi. Mister Torrente è però parso sicuro in conferenza stampa: «Vincere aiuta a vincere, in questo momento dobbiamo dare continuità ai risultati, vogliamo conquistarne matematicamente i Play-off, cercando di puntare al 6°posto. Il Lecco è una squadra forte, ma noi giochiamo in casa e daremo il massimo. Nei ragazzi vedo molto più coraggio e tanto spirito di sacrificio».

Tutti a disposizione

Per il mister tutti gli uomini sono a disposizione: «Credo sia la prima volta che avrò tutti a disposizione a parte Gasbarro. Radrezza? Non ha niente di grave, è a disposizione. Ai play off preferisco giocare subito, senza aspettare troppo tempo», ha dichiarato il Mister. «Non ho dubbi sugli 11 iniziali, ho già le idee chiare, penso che scenderanno quelli di Trento. Noi siamo il Padova, quindi dobbiamo fare il massimo e provarci fino alla fine».