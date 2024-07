Mager vince il Canottieri Padova open 2024 a Perfetti e Cadenasso il doppio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Gianluca Mager è il vincitore del Canottieri Padova Open 2024: la 17a edizione del torneo internazionale Itf da 25.000 dollari disputatosi sui campi in terra rossa della Canottieri si è conclusa con la finale del singolare maschile dove il tennista italiano, ex numero 62 del mondo e oggi 300, ha conquistato il trofeo Alì battendo 4-6, 6-2, 6-4 il promettente ucraino Oleksandr Ovcharenko, 566 dell'Atp.

La partita, seguita sul centrale da un folto pubblico nelle 2 tribune, ha visto scappare via l'avversario straniero che, nonostante il caldo afoso, sembrava più fresco dell'atleta ligure reduce da match molto tirati. Il 29nne sanremese però, grazie anche al tifo per la racchetta tricolore, ha aumentato i giri e la velocità di palla e soprattutto con dei vincenti di rovescio e un ottimo gioco al volo ha rimesso la situazione in parità. La frazione finale è iniziata mantenendo il servizio fino al break del ligure che si è portato 4-2; qualche errore non forzato di troppo ha portato Mager a servire sul 5-3 per chiudere l'incontro, ma il 22nne di Kiev ha opposto una strenua resistenza annullando anche dei match-ball. La rimonta però non è riuscita e Ovcharenko con un dritto oltre la linea di fondo ha consegnato il successo al campione nazionale.

«È stata una partita dura anche perché arrivavo da una semifinale di oltre 3 ore – ha confessato il vincitore Mager davanti anche alla moglie e sua allenatrice Valentine Nicole Confalonieri – lui ha giocato molto bene il primo set dove io ho patito tanto; poi ci sono stati un paio di game in cui ero sotto al servizio ma sono riuscito e tenerli e questo mi ha dato fiducia. Quando lui è sceso un pò di livello io sono salito e ho capito che potevo farcela. Mi mancava da tanto una vittoria in un torneo qui in Italia, sono contento di come ho giocato in condizioni climatiche certamente non facili, la mia tenuta fisica e mentale mi ha permesso di portare a casa incontri in cui ho saputo recuperare da un set di svantaggio. Ringrazio l'organizzazione che mi ha seguito con grande gentilezza e la mia famiglia che mi ha supportato per tutta la settimana; spero che questo sia l'inizio del mio rilancio tennistico».

«Complimenti a Gianluca, ha fatto vedere un buon livello tutta la settimana – ha dichiarato il secondo classificato Ovcharenko – è stata una bella finale e abbiamo giocato ogni punto al nostro massimo; ringrazio il pubblico e l'organizzazione di questo torneo molto bello».

Parla italiano anche il trofeo di doppio Hdi che ha visto imporsi 6-3, 6-4 la coppia Noah Perfetti-Gianluca Cadenasso contro il padovano Luca Giacomini e Giovanni Oradini.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il presidente della Canottieri Andrea Massaggia, l'assessore padovano allo Sport Diego Bonavina, il vicepresidente della Fitp Veneto Alessandro Zambon, il direttore del torneo Stefano Paiaro, il direttore tecnico Fabrizio Ciralli e il direttore di sede Rossano Galtarossa.

«Un torneo di grande livello con giocatori che non si sono risparmiati e hanno lottato fino all'ultimo – ha commentato Massaggia – questa edizione testimonia l'impegno del circolo nell'organizzare manifestazioni di questa portata. Nel cassetto abbiamo un sogno, qualcosa di ancora più grande per la 18a edizione dell'anno prossimo. Ringraziamenti doverosi alla pubblica amministrazione, a tutti gli sponsor tra cui Alì e Hdi che danno i nomi ai trofei di singolo e doppio e a tutti i volontari dello staff che hanno garantito il corretto svolgimento del torneo».

«Abbiamo vissuto una settimana di grande tennis di cui siamo felici e orgogliosi – ha continuato Bonavina – l'applauso più grande credo che vada alla Canottieri che è una risorsa straorinaria per la città, crede nello sport e e nei giovani che vogliono fare sport».

«Complimenti alla Canottieri perché non è da tutti arrivare alla 17a edizione di un torneo – ha aggiunto Zambon – un ringraziamento per quello che ha fatto, che sta facendo e che farà».

«L'atto finale di un percorso di cui sono molto contento, nonostante le alte temperature i giocatori hanno dimostrato grandi capacità e professionalità – ha concluso Paiaro – ringrazio gli arbitri, il supervisor Riccardo De Biase, e veramente di cuore tutto il personale della Canottieri, dalla transportation al player desk alla club house e i ball boys». A testimoniare l'importanza della competizione, che ha richiamato molti spettatori anche da fuori Padova nell'impianto di via Polveriera, sono arrivate le telecamere del canale televisivo SuperTennis e della Rai che dedicheranno dei servizi nei prossimi giorni."

