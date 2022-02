Superlega, stop per la Kioene Padova contro Monza

Stop netto nell'anticipo dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega. La Kioene Padova si arrende 0-3 alla Vero Volley Monza: tre set sempre in rincorsa. “Non abbiamo fatto una buona partita. I complimenti sono d’obbligo a Monza, - ha detto Andrea Canella al termine - perché non ha sbagliato praticamente nulla. Non siamo riusciti a giocare spensierati come in altre occasioni, ma fortunatamente abbiamo la possibilità di tornare in campo tra pochi giorni per mettere da parte questa prestazione non esaltante”.

La classifica, nella zona che conta gli ultimi posti play off, è molto corta: per ora all'ottavo posto c'è proprio la Kioene con 21 punti, gli stessi però di Verona e poi a 20 ci sono Cisterna e Taranto.

Monza prova subito a guidare dal primo set (2-4), l'equilibrio dura fino all'8-9 poi la squadra di Eccheli mette la prima freccia (8-12). Padova cerca sempre di stare in scia, ma non accorcia mai oltre le due lunghezze (15-17). La rimonta è sul 20-21, poi Monza chiude 21-25. Stessa musica nel secondo set, ma stavolta Monza prova subito l'allungo (3-7), Padova accorcia 6-8, poi è di nuovo +4 per l'8-12; nel finale cresce il divario: 17-25. Padova prova a riaprire i conti (6-6), Monza risponde con uno 0-4 che vale il 6-10, le distanze diminuiscono ma di poco (14-16) e Monza corre fino alla fine: 22-25.

Kioene Padova – Vero Volley Monza 0-3 (21-25, 17-25, 22-25)

Kioene Padova: Volpato 3, Zimmermann, Loeppky 3, Vitelli 6, Weber 17, Bottolo 12; Gottardo (L). Bassanello (L), Schiro, Zoppellari, Takahashi, Canella 1. Ne. Crosato, Petrov. All. Cuttini.

Vero Volley Monza: Grozer 13, Dzavoronok 15, Galassi 13, Orduna, Davyskiba 9, Beretta 6; Federici (L). Grozdanov, Galliani. Ne. Karyagin, Calligaro, Katic, Gaggini (L). All. Eccheli.