Volley, la Kioene sceglie un rinforzo nipponico e dà il benvenuto a Ran Takahashi

Rinforzo fra le fila della Kioene Padova. La società dà il benvenuto a Ran Takahashi, schiacciatore giapponese classe 2001.

In arrivo dalla Nippon Sport Science University, Takahashi è stata la rivelazione della nazionale giapponese nel corso delle ultime olimpiadi di Tokyo, a margine delle quali aveva dichiarato: “Ho pensato a quali sarebbero i posti migliori nel mondo per giocare, mi piacerebbe andare in Italia”.

Oggi è realtà: lo schiacciatore è il giapponese numero tre ad approdare in Superlega dopo il “milanese” Yuki Ishikawa e Yuji Nishida di Vibo Valentia.