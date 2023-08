Volley femminile A2. L’Eurogroup Alta Fratte conferma in blocco lo staff tecnico

Anche se la categoria sportiva sarà nuova resterà comunque invariato lo staff tecnico col quale l’Alta Fratte Padova si accingerà ad iniziare la nuova stagione che coinciderà con la sua prima volta in serie A2. Confermato in vetta il condottiero Vincenzo Rondinelli che avrà come aiutanti sul campo il secondo allenatore Riccardo Fiscon e l’aiuto in palestra Simone Sardena.

Così Riccardo Fiscon: “Per quanto riguarda la scorsa stagione resta un ricordo bellissimo che parte da agosto quando all’arrivo in palestra ci dicemmo che avremmo voluto fare un campionato da protagonisti così come poi è successo. Una stagione resa vincente anche da quelle ragazze che quest’anno non saranno più parte del gruppo ma che personalmente intendo ringraziare. Se già la scorsa stagione è stata intensa la prossima lo sarà ancora di più, ogni partita sarà una battaglia e cercheremo di dimostrare come si possa fare pallavolo di alta qualità anche nel padovano, a partire dal settore giovanile sino alla prima squadra e coinvolgendo tutte le società sportive partecipanti a questo progetto. Sarà una stagione da affrontare senza ansia, in tranquillità e serenità, le carte in nostro possesso e quindi le atlete saranno atlete di talento e in grado di mettersi a servizio delle compagne, dovremo essere tante rotelle impegnate a far girare al meglio tutto l’ingranaggio. In panchina continuerò ad essere al fianco di Vincenzo, un allenatore col quale in stagione ho avuto modo più volte di confrontarmi, mettendo a confronto le idee magari diverse e poi arrivando alla decisione finale. È un allenatore che non vede il secondo come un semplice raccoglitore di palloni ma un membro effettivo dell’allenamento e questo è positivo, stimolante e piacevole”.

Ecco invece le impressioni di Simone Sardena: “Faccio parte del gruppo AltaFratte solo da una stagione ed il mio compito nell’ultimo anno era di aiutare in palestra supportando il lavoro di coach Rondinelli aiutandolo in alcune fasi di gioco, attaccando contro la squadra disposta in difesa o nel fondamentale del servizio dove provavo a mettere pressione al terzetto in ricezione, inoltre allenavo l’Under 13 femminile. Nella prossima stagione questo mio impegno aumenterà visto che ricoprirò il ruolo di secondo allenatore nel progetto SPM sia in Under 14 che Under 16 pur continuando a dare sostegno alla prima squadra. Con Vincenzo si è instaurato subito un bel rapporto, è un allenatore che ti mette a tuo agio e che nel contempo giustamente pretende perché se sei in palestra per dare una mano è giusto darla sino in fondo. Per quanto riguarda la nuova stagione per noi dovrà essere una lunga sfida nella quale non dovremo fare calcoli, tabelle, ma scendere in campo puntando a vincere più match possibili, è chiaro che ci saranno anche formazioni molto più attrezzate di noi e che non potremo fare il tipo di campionato che abbiamo fatto l’anno scorso, ma a quel punto starà a noi giocarci le nostre carte senza abbassare mai la testa, neppure nei momenti più critici”.