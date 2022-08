Volley maschile A3: per il ruolo di Team Manager Monselice si affida a Giandomenico Vettorato

Importante innesto nello staff della TMB Monselice in Serie A3 con l’importante figura di Team Manager e che ha il nome di Giandomenico Vettorato. “Giando” sarà il collante tra la squadra e la dirigenza, ruolo già ricoperto sino a due anni fa nella vicina Solesino.

“Non vedo l’ora di iniziare la stagione – le prime parole di Vettorato – e conoscere ancora meglio la grande famiglia del Monselice Volley che ho iniziato a seguire lo scorso anno nelle gare interne ma soprattutto nelle ultime due trasferte di play-off, dove ho visto la forza del gruppo e da qui è derivato anche il mio si alla proposta della dirigenza. Ritrovare poi Cicorella e Favato, oltre a Dainese con i quali ho iniziato i primi passi a Solesino, sarà ancora più bello. Per me e per tutti sarà una nuova esperienza alla quale dedicherò il mio tempo e la mia passione per questo sport”.

Grande sponsor di Giandomenico è stato anche coach Cicorella: “Ho già avuto il piacere e devo dire il privilegio di lavorare con Giando , e sarà fantastico ritrovarlo in questa avventura. Giandomenico è un vero “appassionato” di pallavolo, e questa sua passione lo porta ad essere sempre disponibile e attento ai bisogni dei giocatori. Il suo ruolo sarà importantissimo per gli equilibri del gruppo oltre che per l’organizzazione delle attività quotidiane”.