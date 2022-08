Volley maschile A3: la TMB Monselice comincia a fare sul serio

Primo giorno di scuola per la Tmb Monselice nel campionato A3 Credem Banca. Una serata, la prima, non dedicata al lavoro fisico ma alle foto, alla presentazione dello staff, ma in particolare e molto apprezzato l’argomento toccato dal Dott. Conti sul tema del doping dove l’attenzione dei ragazzi è stata massima. Presente anche Massimo Betto, presidente della Tmb Spa, main sponsor anche per la stagione in A3 e che ha voluto fare la prima foto di squadra assieme ai ragazzi. Da ieri si è iniziato a fare sul serio con la supervisione del preparatore atletico Alberto Oppio nuova e importante figura della squadra. Il primo impegno sarà per sabato 3 settembre con amichevole contro il Belluno e subito dopo la presentazione della squadra alla città di Monselice nell’ambito della due giorni di sport monselicense.