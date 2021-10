L'Aduna Padova è pronta per l'abbraccio del proprio pubblico

Ancora 8 giorni e il PalAntenore potrà sostenere le ragazze in occasione del debutto in campionato

Prosegue la preparazione in casain vista dell’esordio stagionale previsto per domenica 17 ottobre alle 18 alcon l’Arena Verona. "Come staff siamo soddisfatti – commenta coacha una decina di giorni dalla prima stagionale – In questo momento stiamo giocando anche qualche amichevole e la squadra risponde bene, come aveva risposto positivamente alla prima parte di preparazione. Abbiamo ovviamente alcune cose su cui dovremo lavorare di più, ma siamo contenti”.

Ma che campionato si aspetta l’allenatore? Ecco le sue parole in merito: “Sarà un girone omogeneo ed equilibrato. Forse ci sono una o due squadre più attrezzate, ma le altre se la giocano tutte. Si potrà fare punti, o perderli, con chiunque e dubito che una squadra possa dominare. Ogni settimana bisognerà fare molta attenzione”.

Dopo un anno e mezzo si torna alla “normalità”, soprattutto per quanto riguarda la presenza del pubblico sugli spalti: “C’è voglia di rivedere i proprio cari e gli amici sugli spalti. Abbiamo bisogno di riaprire le porte, per chi gioca è fondamentale. Noi giocheremo al PalAntenore e per noi è strepitoso. Questa è stata la casa della serie A femminile a Padova, è un impianto per la pallavolo. Io personalmente ho esperienza di questo impianto e vederlo con molta gente in tribuna è davvero bello”. Il PalAntenore si prepara quindi a ospitare di nuovo il pubblico della pallavolo.