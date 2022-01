Aduna Padova, parla coach Amaducci: "Corretto fermare campionati di B1"

Si fermano i campionati di. Laha comunicato infatti la sospensione delle prossime due giornate dei tornei nazionali, decisione che arriva dopo un primo fine settimana del 2022 caratterizzato da più spostamenti che partite giocate.

“Penso che sia una scelta corretta e inevitabile - commenta Lorenzo Amaducci, tecnico dell’Alia Aduna Padova Women - In questo momento c’è troppa incertezza, la situazione è complessa da gestire per tutti e in particolare per le realtà di B. Condivido in pieno la decisione, anzi forse non basterà la sospensione di quindici giorni. Il campionato comunque dovrebbe finire il 29 marzo e quindi credo che ci sia la possibilità di riprendere con tranquillità dopo lo stop”.

Nel periodo di sosta ci sarà la possibilità di svolgere gli allenamenti, condizionati però dalle eventuali positività riscontrate nei gruppi squadra: “Stiamo monitorando la situazione per vedere come si svilupperà - conclude Amaducci - In questo momento non c’è nulla di certo”.