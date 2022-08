L'Alia Aduna Padova completa la batteria di laterali e il roster con Federica Comotti

Il roster dell’Alia Aduna Padova per la stagione 2022-2023 si chiude con un’attaccante. Reduce dall’ultima stagione in A2 con Altino Volley, la bergamasca Federica Comotti classe ‘99 va a comporre la batteria dei laterali. “Sono molto contenta della scelta fatta. Padova è una piazza molto importante con una grande tradizione nel volley. Tra una decina di giorni arriverò in città per iniziare la fase di preparazione. Non vedo l'ora di cominciare il lavoro con le mie compagne.”

In Aduna Padova Women una ragazza determinata, un mix di grinta e tecnica, che non si nasconde e con le idee ben chiare. “A Padova ci sono grandi ambizioni e questo ha contribuito a sposare questo progetto. Sarà importante come singole e come squadra avere ben chiari gli obbiettivi a cui puntare e dare tutto per riuscire a raggiungerli. Ci vediamo presto e poi vi aspettiamo numerosi al palazzetto!”