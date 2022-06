Aduna Padova, parla il presidente Frizzarin: "Ci stiamo organizzando per un nuovo campionato di B1"

Terminati gli impegni agonistici, per la dirigenza di Aduna Padova Women è il momento di pensare alla prossima annata sportiva. Grazie a un bel finale di stagione delle ragazze di Lorenzo Amaducci sarà ancora B1 e proprio dalle riflessioni sul finale di campionato partono le considerazioni del presidente Franco Frizzarin su come costruire il futuro: “L’obiettivo era confermare la categoria e lo abbiamo raggiunto. Sicuramente non ci aspettavamo tutta questa sofferenza, ma con un bel finale abbiamo ottenuto un risultato che sembrava davvero lontano a un certo punto. Quello che abbiamo toccato con mano nella stagione appena trascorsa è che il livello della categoria è alto e non è semplice da affrontare. Ci stiamo organizzando”.

L’annata 2021-2022 è stata anche quella del “trasferimento” a Padova, con le partite casalinghe giocate al PalAntenore di piazzale Azzurri d’Italia: “Per noi anche questo era un obiettivo importante, per crescere a consolidarci come riferimento sul territorio. Ora vogliamo fare un ulteriore passo avanti, puntare a risultati importanti per la città. Senza dimenticare che nel nostro progetto non c’è solo la pallavolo”.

In queste settimane sta dunque nascendo anche la squadra per il 2022-2023: “Se vogliamo essere protagonisti nella categoria dobbiamo rinforzare questo gruppo. Partiremo dal lavoro fatto per costruire sulla base di un’esperienza comune che può diventare importante”.