Aduna Padova, vittoria al cardiopalma: Verona battuta 3-2

L’strappa nel finale la prima vittoria stagionale che regala un sorriso nella partita dell’esordio al Palasport Antenore di Padova. La squadra digioca al alto ritmo i primi due set, prima di fare i conti con la rimonta di Verona che, complice qualche un calo delle padrone di casa, porta la partita al quinto set. Sotto anche di quattro punti nel parziale decisivo, Colombano e compagne riescono comunque a trovare la vittoria grazie a un finale giocato su alti livelli sia dal punto di vista tecnico che caratteriale., con l’Alia Aduna che prova ad allungare, ma senza riuscire a staccare le ospiti (9-9).

La squadra di Amaducci difende e nelle azioni più lunghe riesce spesso a indurre l’Arena all’errore. Bisio firma il primo vantaggio significativo (16-12), ma alcune difese sul campo veronese e qualche azione spettacolare riaccende il set (18-16). Nel finale ancora difese protagoniste da entrambe le parti, con l’ace di Azanzo e l’attacco ancora di Bisio a firmare il break (23-16) prima del mani e fuori decisivo di Blaseotto (25-17). Il secondo set si apre con un break propiziato calla battuta di Bisio (10-4) che lancia l’Alia Aduna, sempre attenta in difesa e che sembra in grado di controllare il vantaggio (17-9). Poi però arriva la reazione dell’Arena che piazza un break che spaventa i tifosi del PalAntenore (17-14), interrotto da un provvidenziale muro vincente di Celegato (18-14).

Ristabilite le distanze l’Aduna chiude il set con Colombano (25-21). L’inizio del terzo parziale è questa volta tutto di Verona che piazza in avvio un break che sorprede l’Alia Aduna (9-3 per l’Arena). Amaducci inserisce Tiozzo e Azzolin in diagonale per invertire l’inerzia del parziale. Arena è sempre avanti e arriva fino al 16-8, ma nel finale l’Alia Aduna riesce a riavvicinarsi riuscendo anche a fare paura alle ospito (22-20), ma senza riuscire a completare la rimonta (25-20 Arena il finale di set). Dopo il cambio di campo però l’Alia Aduna non riesce a ritrovarsi e l’Arena ne approfitta con un break iniziale (6-2) e un ulteriore allungo(13-7). Amaducci prova ancora a ruotare diversi effettivi, ma le ospiti sono sempre in controllo e guadagnano il tie break (25-15). Il tie break si gioca punto su punto.

Nella fase iniziale Blaseotto risolve due volte situazioni complicate e permette all’Alia Aduna di condurre nelle prime battute (5-4). Poi però Arena approfitta di alcune incertezze della padrone di casa e arriva al giro di boa in vantaggio (8-5). Due ace di Tiozzo riportano in parità le padrone di casa (10-10) tra l’entusiasmo del pubblico che si scatena dopo il muro di Grazia (11-10 Aduna). Verona fatica a mettere palla a terra a dopo un altro muro di Grazia Bertolini chiama time out (12-10). Avanzo da posto quattro però non trema (13-10). Ancora Avanzo si procura la palla match (14-11) prima dell’errore di Verona che regala il sorriso nell’esordio padovano dell’Alia Aduna.

Sabato 23 ottobre a Santa Giustina in Colle sarà già tempo di derby, con la sfida tutta padovana con l’Eurogroup AltaFratte. “Abbiamo giocato due gran set all’inizio della partita – commenta Amaducci – Poi loro sono salite, soprattutto in ricezione, e noi siamo calati. Noi siamo una squadra che, quando ci sopporta la ricezione, gioca, altrimenti possiamo fare fatica. La differenza l’ha fatta la squadra, chi è entrato questa sera ha dato un apporto importante per portare a casa la partita”. “Abbiamo giocato benissimo i primi due set, poi loro ci hanno aggredito e noi abbiamo subito – spiega la capitana Aduna Sara Colombano – Siamo state brave a ritrovarci nel quinto set, a crederci di nuovo. Abbiamo avuto un calo, ma poi ci siamo riprese anche perché tutte hanno dato il loro contributo. Il miglior modo per iniziare”. Questo il tabellino del match:

ALIA ADUNA PADOVA-VIVIGAS ARENA VERONA 3-2 (25-17, 25-21, 20-25, 15-25, 15-11)

ADUNA: Avanzo 10, Grazia 10, Bisio 13, Blaseotto 9, Celegato 6, Colombano 7, Cavalera (L), Varagnolo ne, Tiozzo 3, Miecchi 7, Grandis (L) ne, Boscolo, Beltrame ne, Azzolin 2. All. Amaducci.

ARENA: Brutti 10, Tamassia 1, Hrabar 11, Ferrari, Muzzolon, Montin 5, Lonardi, Erigozzi (L), Cappelli 19, Sgarbozza 21, Bissoli 3, Moschini (L). All. Bertolini.