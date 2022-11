Aduna Padova Women, la presentazione di tutte le squadre femminili del consorzio

Una lunga sfilata di tutte le squadre Aduna ha preceduto la sfida casalinga de Il Colle Consorzio Padova Women, vinta con lo Spakka Volley. Il direttore sportivo Federico Trevisan ha condotto la presentazione ufficiale di tutte le squadre femminili del consorzio Aduna, una delle realtà di punta della pallavolo padovana. Negli ultimi anni le squadre Aduna hanno conquistato sette titoli territoriali giovanili, cinque partecipazioni alle final four regionali e quattro alle finali nazionali, mentre la prima squadra, spesso con ragazze provenienti dal settore giovanile a roster, è presente da un decennio nei campionati nazionali di serie B e attualmente partecipa al torneo di B1.

A presentare il consorzio Aduna, che riunisce settore maschile e femminile, è stato proprio il presidente del settore maschile, Fabio Bianzale, che ha raccontato la complessità di un progetto che coinvolge 250 atlete e atleti, 25 dirigenti, 26 allenatore che danno vita a 23 squadre che giocano su otto diversi impianti sportivi. “È davvero un’emozione vedere tutte assieme le squadre Aduna – confessa il presidente Franco Frizzarin – Vedere sfilare le bimbe di sei anni accanto alle ragazze della prima squadre è davvero significativo per quello che è il nostro progetto. L’entusiasmo dei genitori e degli appassionati sugli spalti ha fatto il resto. Ora si entra nel vivo di una stagione che sarà come sempre emozionante, ma impegnativa. Per noi come sempre gli obiettivi sono importanti, vogliamo essere sempre protagonisti a livello di campionati territoriali, ma anche regionali e magari nazionali”.

Sul terreno di gioco del PalAntenore hanno sfilato così i gruppi S3 e under 12 di Pontelongo e Casalserugo (allenati entrambi da Rossella Grigoletto e Irene Xodo), l’under 13 Banca Annia Padova Women allenata da Maurizio Gandolfo e Rossella Grigoletto, l’under 16 Sei Aduna Acli Sant’Angelo di Alice Dori e Irene Xodo, l’under 16 Dives Padova Women e serie D Banca Annia Padova Women (allenata da Sebastiano Ferri e Tommaso Tonin), l’under 18 Cristoforetti Padova Women e serie C Fidia Padova Women allenata da Sebastiano Ferri, Tommaso Tonin e Alice Dori oltre naturalmente alla prima squadra Il Colle Consorzio Padova Women allenata da Lorenzo Amaducci con Giulia Pincerato, Marco Schiavo (scout) e Giorgio Pollin, preparatore atletico di tutto il movimento.

A salutare le squadre targate Aduna c’erano anche il presidente del Coni Veneto, Dino Ponchio, Patrizia Piovan della Fipav Padova, Stefano Camporese di Sport e Salute (e grande amico della pallavolo padovana e non solo) oltre ai rappresentanti dei due charity partner di Aduna, Emercency e Centro Veneto Progetto Donna, realtà con cui tutte le squadre a partire da Il Colle Consorzio di B1, stanno progettando e realizzando delle collaborazioni.