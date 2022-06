Aduna Ravagricola Padova: il rammarico di una salvezza che era a portata di mano

Di rimpianti non si può certo vivere, tanto meno in ambito sportivo. Lo sa bene l’Aduna Ravagricola Padova che è retrocessa dalla Serie B di volley maschile dopo uno spareggio tutto patavino contro la Venpacib Valsugana. Il rimpianto è inevitabile perché la formazione guidata da coach Riato avrebbe dovuto e potuto ripetere le due belle prestazioni che le hanno permesso di battere proprio Valsugana nel corso della regular season.

La classifica ha penalizzato non poco questa squadra, visto che c’è stato un arrivo a pari punti che ha coinvolto la stessa Aduna, Valsugana e Silvolley Trebaseleghe. I 23 punti conquistati da queste formazioni sono stati sufficienti soltanto per il Silvolley a causa di un miglior quoziente set, mentre Aduna e Valsugana sono state costrette a sfidarsi in un delicatissimo play-out.

La gara di andata ha visto l’Aduna Ravagricola cedere al tie-break in casa dopo una serie infinita di colpi di scena. Al ritorno, invece, Valsugana ha dominato il match (3-0), senza lasciare scampo alla squadra di Casalserugo. Eppure, come già anticipato, in campionato le cose erano andate in modo ben diverso. Il 31 ottobre, infatti, l’Aduna era riuscita a imporsi con un bel 3-2 sui rivali padovani, dando sempre l’impressione di comandare la partita. Al ritorno, poi, i ragazzi di coach Riato sono stati capaci di espugnare Valsugana con un perentorio 3-1 (era lo scorso 23 aprile per la precisione).

I 6 punti non sono però serviti, visto che non hanno affatto spaventato la Venpacib che ha affrontato lo spareggio salvezza con maggiore piglio e meritando nel complesso la permanenza nella categoria. La retrocessione dell’Aduna non è comunque una macchia, l’obiettivo sarà quello di dimenticare la stagione 2021-2022 con una nuova e più ambiziosa annata in cui centrare la promozione.