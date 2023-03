Alta Fratte. Elena Bortolot: “Sentiamo la pressione, ma sappiamo come incanalarla”

Dopo l’ennesima vittoria dell’Eurogroup Alta Fratte nel girone C della Serie B1 di volley femminile, i canali ufficiali della società padovana hanno intervistato la grande protagonista dell’ultimo successo, il 3-0 interno ai danni dell’Azimut Giorgione. Si tratta di Elena Bortolot (MVP dell’incontro secondo il pubblico di Santa Giustina in Colle), palleggiatrice di sicuro affidamento e che sta garantendo in questa stagione strepitosa delle alzate di primo livello.

Ecco come ha raccontato il suo approccio al ruolo: “Sicuramente è una responsabilità, perché tutti i palloni passano per le mie mani, ma alzare per queste giocatrici è anche una gioia, perché ho l’imbarazzo della scelta!”. Bortolot si è poi soffermata sull’andamento stagionale fino a questo momento: “Sta andando come pensavo, sono rimasta qui perché avevo un obiettivo che è quello stiamo portando avanti. Questo è un gruppo che, in 22 anni che gioco a pallavolo, non ho mai trovato.”

Il segreto per battere Giorgione non è stato poi così misteriose: “Siamo riuscite a togliere quell’ansia che ci mettiamo da sole. Le avversarie sanno di giocare con la capolista, per cui sentiamo la pressione e ne abbiamo più delle altre formazioni. Ne abbiamo parlato in settimana di questo e siamo riuscite a incanalarla nel modo giusto”.