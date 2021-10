L’Alta Fratte si illude, lotta e perde 3-2: contro Nardi Volta conquista un punto

Unche sa di beffa quello subito danella sfida di ieri contro Nardi. Le formazioni si sono fronteggiate a testa alta, combattendo su ogni pallone, operando continui sorpassi e controsorpassi. La formazione padovana si fa rimontare due volte,, e il tie-break, purtroppo è tutto ad appannaggio della formazione di casa. L’AltaFratte non riesce ad averla vinta sulle rivali die conquista un punto al termine di una partita combattutissima e decisa quasi sempre ai vantaggi.

Le atlete hanno messo in campo testa e cuore per cercare di acciuffare la prima vittoria in campionato che avrebbe dato sicuramente abbrivio alla stagione, ma non bisogna disperare. Sabato 6 novembre, sarà la volta di un nuovo incontro tra le mura amiche contro la formazione dell’U.S.Torri. L’inizio gara, come sempre, è fissato per le ore 20:30. Il tabellino del match:

NARDI PALLAVOLO VOLTA-ALTA FRATTE 3-2 (21-25; 26-24; 25-27; 25-23; 15-6)