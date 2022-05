Alta Fratte e l’inizio balbettante di campionato che ha fatto la differenza

Ogni verdetto sportivo va rispettato, ma ce ne sono alcuni che sono difficili da digerire. L’esempio emblematico è quello dell’Eurogroup Alta Fratte, formazione padovana che ha disputato quest’anno il campionato di B1 (girone C). La classifica delle ragazze guidate da coach Rondinelli è senza dubbio onorevole, un quarto posto a due sole lunghezze dai play-off promozione in A2. In poche parole, l’Alta Fratte ha sfiorato l’obiettivo per una questione di dettagli anche se la differenza in classifica si può spiegare facilmente.

L’inizio di campionato è stato a dir poco balbettante, tanto da non far pensare ad ambizioni di vertice. Nelle prime tre giornate del girone B, le padovane hanno raggranellato appena 2 punti, frutto di tre sconfitte (due delle quali al tie-break). Per il primo successo si è dovuto attendere il quarto turno (3-0 contro l’US Torri). Da quel momento l’Eurogroup ha fatto vedere di cosa è capace.

Il 2021, in particolare, si è concluso in maniera scoppiettante, con ben cinque vittorie consecutive, oltre ai successi prestigiosi nel girone di ritorno, come quello che ha costretto la capolista Nardi Volta a rimanere all’asciutto. Il bilancio finale per le padovane rimane comunque più che positivo. I 47 punti complessivi non sono certo un magro bottino, dato che l’Arena Volley Team (qualificatasi ai play-off) e il Duetti Giorgione ne hanno totalizzati soltanto due in più. La già citata capolista, invece, ha concluso il campionato con 7 punti in più rispetto all’Alta Fratte. La consapevolezza di poter ambire all’A2 c’è tutta e dovrà rimanere intatta per riprovarci il prossimo anno.