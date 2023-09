Volley femminile A2. La Nuvolì Alta Fratte Padova scende in campo per i primi test.

Non è ancora il momento dei match da tre punti, ma dato che proprio quel momento si sta avvicinando sempre più, per la Nuvolí AltaFratte Padova è giunto invece il periodo delle amichevoli pre stagione, quelle che dovranno dare a tutto lo staff le prime indicazioni sulla bontà del lavoro svolto sinora e sicuramente preziose indicazioni su cosa già può dirsi a buon punto e su cosa invece focalizzarsi maggiormente da qui all’8 ottobre quando le padovane saranno chiamate a fare sul serio. Sei le amichevoli stilate da coach Vincenzo Rondinelli e dal suo staff, con cinque diverse sparring partner, quattro delle quali impegnate pure loro nel campionato di serie A2 femminile e due di queste inserite anch’esse nel girone A, lo stesso della Nuvolí AltaFratte Padova.

Primo test in programma sabato 9 settembre alle ore 18:00 quando a Trebaseleghe arriverà la VTB FCREDIL Bologna, formazione felsinea neo promossa in A2 al termine dello scorso campionato così come le venete e giustiziera di Masiero e compagne nella semifinale di Coppa Italia proprio a Bologna, un ko arrivato forse a fagiolo (mettiamola così) per forgiare quell’atteggiamento vincente resosi poi indispensabile per avere la meglio su Volpiano nell’infuocato playoff. La seconda uscita avverrà giovedì 14 settembre e vedrà la Nuvolí AltaFratte Padova impegnata ancora nel palazzetto di Trebaseleghe ma stavolta in un derby veneto contro le cugine dell’Aduna Padova Women, formazione impegnata anche quest’anno nel campionato di serie B1, fischio d’inizio ore 18:30. Quello contro Aduna Padova Women sarà l’ultimo test interno, infatti da sabato 16 settembre le amichevoli della Nuvolí AltaFratte Padova si svolgeranno tutte in trasferta.

Sabato 16 la squadra padovana sarà ospite della CdA Volley Talmassons FVG, anch’essa nello stesso girone della Nuvolí AltaFratte Padova, e squadra indicata come una delle possibili protagoniste dell’alta classifica. Se la CdA Volley Talmassons FVG sarà da tenere d’occhio, che dire dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio? Dopo aver sfiorato i playoff in questa stagione le vicentine proveranno a migliorarsi nella prossima non partendo, almeno inizialmente, nello stesso girone delle padovane. Amichevole a San Bonifacio (VR) in programma mercoledì 20 settembre. Sabato 23 settembre la Nuvolí AltaFratte Padova ricambierà la visita della VTB FCREDIL Bologna con un’amichevole stavolta in terra emiliana. L’ultima uscita pre stagionale della Nuvolí AltaFratte Padova avrà luogo in casa PiccoLecco il giorno mercoledì 27 settembre alle ore 19:30 e indicherà a coach Vincenzo Rondinelli le migliorie da attuarsi da quel giorno sino all’8 ottobre, data d’inizio del campionato.