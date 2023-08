La Nuvolì Alta Fratte Padova si ritrova in vista della Serie A2

Dopo averla inseguita, conquistata sul campo e resa possibile da un febbrile lavoro estivo che continua tutt’ora, la Nuvolì AltaFratte Padova comincia a prendere le misure alla nuova categoria. Ieri sono cominciati i lavori per il nuovo team affidato sempre alle sapienti mani dei preparatori Tommaso Carrozzo e Fabio Sarto e della fisioterapista Elena Fantinato, tutti coordinati dal duo formato dal primo coach Vincenzo Rondinelli e dal secondo Riccardo Fiscon. Un primo assaggio di quello che sarà il lavoro di pre campionato, iniziato con una seduta di pesi, un lavoro fisico che andrà a potenziare le atlete in vista poi del lavoro atletico e tattico.

Vincenzo Rondinelli ha descritto un inizio di campionato che metterà le sue atlete di fronte sin da subito alle “montagne” più irte del campionato: “Inizieremo la pre-stagione trovandoci tutti i giorni e questo per arrivare il prima possibile nella migliore delle condizioni fisiche e iniziare una stagione che nelle prime giornate ci metterà di fronte alcune delle probabili big del girone, penso infatti che Busto Arsizio, Brescia, Messina e Perugia, le nostre prime quattro avversarie, unite poi a Talmassons, potranno essere le regine del girone. Cercheremo di arrivare preparati scendendo in campo anche in sei amichevoli pre-campionato che stiamo calendarizzando e che renderemo note quanto prima".