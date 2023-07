Ora è ufficiale, l’Alta Fratte riporta a Padova la Serie A di volley femminile

La serie A femminile torna ad avere tra le sue protagoniste una formazione padovana, l’impresa riesce all’Alta Fratte di Santa Giustina in Colle che, dopo aver vinto ad inizio giugno l’ultimo di tre tie-break infiniti contro l’ostica Volpiano, rispetta tempi e oneri imposti dalla stessa Lega Volley Femminile per la presentazione della domanda d’iscrizione finalizzando al meglio quindi il successo nell’ultimo campionato di serie B1. Notizia di poche ore fa, la Lega Volley Femminile, dopo aver esaminato tutti gli incartamenti relativi all’Alta Fratte, ha dichiarato la stessa società dell’alta padovana idonea alla partecipazione al prossimo campionato, un’iscrizione per ora “con riserva” ma che non desta preoccupazione nell’ambiente padovano.

A spiegare quanto successo, tramite i canali ufficiali del club, è stato il general manager Giovanni Lucato: "Ad oggi abbiamo fatto pervenire alla Lega stessa oltre 90 pagine di documenti che alla fine ci hanno resi idonei a partecipare al prossimo campionato, documentazioni di vario tipo, da quello economico, societario a quello relativo alla struttura che ci ospiterà nella prossima stagione vista la ridotta capienza della palestra di Santa Giustina in Colle, incartamenti non facili da reperire e che ci hanno occupato per un tempo maggiore rispetto anche a quello che di solito dedichiamo alle nostre occupazioni primarie, alle nostre professioni. La definizione “con riserva” è data dal fatto che per un paio di documentazioni dobbiamo solamente attendere la chiusura dell’iter burocratico, cosa di pochi giorni, ma posso assicurare con certezza che la nostra iscrizione è ormai cosa fatta“.

Lucato ha poi aggiunto: “La partecipazione alla seconda serie nazionale sarà per noi l’ennesima sfida, la prima è stata quella, anni fa, della nostra prima partecipazione alla serie B2 e la ricordiamo di una difficoltà pazzesca, la prossima sarà l’ultima in ordine di tempo e altrettanto difficile, la affronteremo sicuramente alla ricerca dell’ennesima impresa, un campionato nel quale ci tufferemo come la formazione meno quotata dal punto di vista economico ma che cercherà l’ennesimo risultato puntando sull’unità del gruppo sia tra le atlete che tra i dirigenti, tutti a remare nella stessa direzione, un gruppo extra campo che quest’anno abbiamo implementato coinvolgendo nuovi compagni di viaggio perché le mansioni sono sempre di più e crediamo nella divisione dei ruoli per ricoprire al meglio proprio tutti i compiti”.