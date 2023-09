Volley femminile A2. AltaFratte Padova: approccio da migliorare, bene l’esperienza

Terminata la festa della presentazione della prima squadra, la Nuvolí AltaFratte Padova si rituffa nella preparazione pre campionato viaggiando in direzione San Bonifacio per rendere visita all’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio nel quarto allenamento congiunto che le padovane hanno in agenda prima dell’esordio interno di domenica 8 ottobre quando a Trebaseleghe arriverà l’Akademia Sant’Anna di Messina. Probabilmente la prestazione meno convincente delle padovane che lasciano campo aperto alle vicentine in tutti i set messi a referto, ma anche una valida esperienza in più dalla quale Masiero e compagne potranno e dovranno trarre indicazioni molto preziose in vista del loro primo campionato di serie A2 femminile.

Questo è quello che si augura il tecnico Vincenzo Rondinelli: “Rispetto alle altre uscite, stavolta abbiamo fatto fatica pur mostrando comunque alcuni miglioramenti in più fasi di gioco e in singoli elementi del team. Abbiamo pagato una minore efficacia in battuta, messo in campo meno aggressività e una intensità difensiva che non è stata quella che dovremo mostrare in campionato. Non è stata però una seduta tutta negativa, abbiamo commesso meno errori in attacco e mostrato una ricezione migliore e queste sono le cose per le quale rallegrarci, nonostante nel complesso le ragazze non mi siano piaciute”.

Il tecnico altafrattino ha poi aggiunto: “Certo, come sempre dobbiamo considerare la forza dell’avversaria, Montecchio ha cambiato abbastanza ma può contare su elementi più esperti di noi nella categoria che ci apprestiamo ad affrontare. Nella prima e quarta frazione siamo stati maggiormente in partita, nel primo set siamo stati inizialmente punto a punto, poi però quando Montecchio ha alzato il ritmo non siamo riuscite a rispondere a tono. Prestazione nel complesso non positiva, ma d’altra parte siamo qui per fare esperienza continuando a lavorare e sapendo bene che dovremo crescere e dimostrare questa crescita sin da sabato a Budrio contro Bologna e poi la prossima settimana a Lecco”.