AltaFratte Padova, la parola d’ordine è ottimismo: “Riusciremo a mantenere la Serie A”

Tre impegni interni nella Pool Salvezza di A2 per la Nuvolí AltaFratte Padova che nel primo di questi ospita la CBL Costa Volpino, un’altra neo promossa come le padovane, un’altra formazione impegnata nelle difficili sabbie mobili della zona retrocessione nella serie A2 femminile Tigotà ma in possesso di una classifica leggermente migliore di quella del team padovano. Ne consegue che l’incontro valevole per l’ultima gara d’andata diventa più importante per le ospiti bergamasche che per le padovane locali per le quali la situazione è al limite del possibile.

Alice Trampus e Alessia Cicolini trainano un gruppo nel quale tutte danno il loro contributo. Ne viene fuori un bel 3-1 che fa salire la compagine patavina a quota 16 punti in classifica. La Nuvolí AltaFratte Padova centra una delle poche vittorie di questa stagione problematica, lo fa traendo il meglio da tutte le atlete chiamate in causa, con Trampus (50% in attacco e MVP) Cicolini (41%) e Volpin (58%) tutte in doppia cifra e autrici di un ottimo match ma con tutte le compagne di squadra degne protagoniste, inoltre capitan Masiero chiude col 50% di ricezioni perfette e i soliti voli difensivi.

La situazione in classifica della Nuvolí AltaFratte Padova non cambia poi di molto (nona a 9 punti dalla salvezza) ma il campo dà finalmente ragione al gran lavoro della squadra in questa stagione e lancia le padovane verso il prossimo match che sarà ancora a Trebaseleghe domenica 10 marzo quando le ospiti saranno le giocatrici della Picco Lecco.

Per Vincenzo Rondinelli la squadra sta ottenendo finalmente quello per cui ha tanto lavorato: “All’inizio di questo play out ho detto che per la salvezza avremmo dovuto vincere sette gare e io ci credo ancora, è complicato ma non impossibile, oggi è stata una buona gara che abbiamo gestito sempre noi, abbiamo fatto molto bene in battuta e ricezione, dove invece potevamo fare meglio è stata la prestazione a muro. Nel complesso sono soddisfatto non tanto per me quanto per le ragazze che lavorano tantissimo in palestra e a parer mio non hanno raccolto ancora quanto meriterebbero. Oggi tutte hanno messo il loro mattoncino, chi ha iniziato e chi è subentrata”.