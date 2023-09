La Nuvolì AltaFratte Padova conferma il buon momento e vince il derby contro l'Aduna

Secondo e ultimo test casalingo per la Nuvolí AltaFratte Padova che ospita l’Aduna Padova Women in un allenamento congiunto che mette di fronte le due migliori realtà padovane nell’ambito della pallavolo femminile. E se la prima uscita contro la VTB Bologna aveva convinto i più, il secondo test conferma la bontà del lavoro svolto sinora dalla truppa di Vincenzo Rondinelli e se possibile mostra progressi anche in quelle atlete apparse magari più imballate di altre nei quattro set disputati contro Bologna. Anche in questo caso sono quattro i parziali disputati all’interno del Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe e finiscono tutti nelle tasche delle padrone di casa contro un’Aduna che ad onor del vero però era solo alla sua prima uscita contro un’avversaria “vera” (25-15 / 25-19 / 25-16 / 25-22).

Coach Vincenzo Rondinelli ha più motivi per essere soddisfatto: “Stiamo facendo un lavoro specifico sulla battuta, cercando di mantenere in partita la stessa intensità e velocità che mettiamo in allenamento e da questo punto di vista sono contento, è un fondamentale nel quale stiamo crescendo. Oggi mi è piaciuta molto la ricezione, anche da qualche atleta che contro Bologna aveva sofferto, così come mi ritengo molto contento dell’approccio che hanno tutte le ragazze nuove che ovviamente devono immergersi in una realtà sportiva che sino a qualche mese fa non conoscevano”.

Una tra le atlete più positive di questo inizio di stagione della Nuvolí AltaFratte Padova è la schiacciatrice Alessia Pasa: “Sono molto contenta di essere stata riconfermata anche in questa nuova categoria, devo dire che come inizio stagione stiamo spingendo molto per cercare di arrivare il prima possibile a quel livello che la A2 ci richiede, una categoria dove troveremo avversarie di un livello veramente alto, per quanto mi riguarda sto cercando di migliorare sempre più la ricezione, se poi anche l’attacco mi sorride, tanto meglio.” Prossimo impegno della Nuvolí AltaFratte Padova sarà sabato prossimo quando a Lignano Sabbiadoro la squadra padovana renderà visita alla CdA Volley Talmassons FVG (inizio gara ore 17:00 presso il Palazzetto dello Sport in Viale Europa 144) formazione friulana inserita anch’essa nel girone A di serie A2 femminile.