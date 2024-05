Anna Bardaro, una “veterana" di 19 anni: anche nella stagione 2024-2025 sarà protagonista in A1

Anna Bardaro, libero di 177 cm, nata il 29 aprile 2005, è un prodotto pallavolistico del vivaio dell’Imoco Volley San Donà e viene confermata come secondo libero dopo la prima annata da “pro” della scorsa stagione. Nella sua carriera ha iniziato a casa sua, con il Montebelluna Volley, poi tappa successiva al Giorgione Castelfranco e al Bruel Bassano prima di fare nel 2018 il grande salto nel settore giovanile dell’Imoco Volley San Donà. Con le “panterine” vince subito lo scudetto Under 14 nel 2019 con il titolo di Miglior Giocatrice delle finali nazionali. È stata anche una delle grandi protagoniste della tripletta (quest’anno diventata …poker grazie al successo delle sue “eredi” in Puglia) di scudetti tra U18 e U19 . Già nell’ottobre 2021 coach Santarelli le ha dato la possibilità di esordire a soli 16 anni in un match di Serie A al PalaEur di Roma di fronte a 4000 spettatori.

Nelle stagioni 21/22 e 22/23 Bardaro è stata spesso convocata in prima squadra, questa stagione appena trascorsa il salto definitivo nel roster gialloblù, con la grande fiducia di coach Santarelli che nei playoff italiani e nelle fase decisive di Champions l’ha spesso e volentieri fatta giocare in seconda linea come arma tattica spesso in momenti decisivi, con ottimi risultati.Anna nella sua ancora verdissima carriera ha già un palmarès da fare invidia a chiunque, avendo alzato insieme alle Pantere tre Scudetti, due Coppe Italia, una Champions League, un Mondiale per Club e tre Supercoppe. Attualmente (frequenta il Liceo Scientifico) è impegnata nella preparazione all’esame di maturità, prima di dedicarsi con la Nazionale Juniores all’Europeo Under 20 che si terrà in Irlanda e Bulgaria dal 5 al 17 agosto. Finora in gialloblù 32 presenze e 5 punti (tutti ace) realizzati.

Ecco le sue dichiarazioni dopo la conferma: “Il mio primo anno da Pantera è stato a dir poco affascinante! Sono grata alla società, che ha creduto in me, all’allenatore e al suo staff e soprattutto alle mie compagne che hanno contribuito alla mia crescita professionale ed umana. Grazie al loro apporto ho potuto superare le inevitabili emozioni nei momenti in cui sono stata chiamata a giocare in contesti sportivi di grande rilievo”.

Ha poi aggiunto: “Qui alla Prosecco DOC Imoco Volley le ambizioni sono sempre altissime, non si pongono mai limiti agli obiettivi e quindi anche l’anno prossimo sono certa che lotteremo per essere protagoniste in tutte le competizioni a cui parteciperemo. Avremo come sempre la spinta speciale dei nostri tifosi, e con loro al nostro fianco sarà più facile puntare a conquistare altri trofei”.